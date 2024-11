Santos terá desfalque na próxima rodada da Série B do Brasileiro

Foto: Reinaldo Campos/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/11/2024 - 05:45 • São Paulo (SP)

O Santos terá uma baixa importante na 36ª rodada da Série B do Brasileiro, contra o Coritiba, marcado para acontecer no dia 11, às 21h, no Couto Pereira. O meio-campista Diego Pituca recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Vila Nova, e cumprirá suspensão automática.

Ao longo da semana livre que o Peixe terá para trabalhar, inclusive já sabendo se garantiu o acesso à Série A de forma antecipada, o técnico Fábio Carille precisará fazer mudanças no time alvinegro. A tendência, no entanto, é que Tomás Rincón ou Sandry substituam o Pituca.

+ Presidente do Santos se envolve em confusão com torcedores após vitória

O líder Santos venceu o Vila Nova por 3 a 0, neste sábado (2), com gols de João Basso, Guilherme e Otero, e pode garantir o acesso à elite do Brasileirão neste domingo. Com o triunfo diante dos 14 mil torcedores presentes na Vila Belmiro, o Peixe chegou aos 65 pontos na tabela de classificação. Agora, para o retorno à Série A se concretizar de forma antecipada ainda nesta rodada, o Ceará não pode vencer o Avaí.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos