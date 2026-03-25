Santos promove técnico do Sub-20 ao elenco profissional
Treinador chegou ao Peixe com o técnico Cléber Xavier, em agosto do ano passado
- Matéria
- Mais Notícias
O Santos promoveu nesta semana o técnico do Sub-20 Vinícius Marques para o elenco profissional, onde passa a integrar a comissão técnica de Cuca.
Santos se reapresenta nesta quarta com elenco completo; veja programação
Santos
Ídola do Santos, Ketlen comemora retorno aos treinos após licença-maternidade
Futebol Feminino
Após conversa com Cuca, Tomás Rincón ganha oportunidade no Santos
Santos
O profissional chegou ao clube em maio do ano passado com o então técnico Cléber Xavier, que foi contratado com a missão de substituir Pedro Caixinha, demitido em abril.
Com a saída de Cléber Xavier em agosto, após a goleada por 6 a 0 sofrida para o Vasco no Morumbi, o clube promoveu mudanças em algumas funções com a chegada de Juan Pablo Vojvoda, e Vinícius Marques assumiu o time Sub-20 do Peixe.
Além disso, Matheus Bachi foi confirmado como auxiliar fixo da comissão técnica, enquanto Fábio Mahseredjian assumiu a coordenação de performance do elenco profissional. No entanto, no fim do ano, Matheus e Fábio deixaram o Santos para trabalhar com Tite no Cruzeiro. O trio, inclusive, deixou o clube no dia 15 de março.
Já César Sampaio, que comandou a equipe interinamente após a saída de Pedro Caixinha, assumiu o cargo de coordenador técnico, função que ocupa até hoje.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Quem é Vinícius Marques?
No fim do ano passado, a reportagem do Lance! conversou com exclusividade com Vinícius Marques durante a preparação do Sub-20 para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na ocasião, o treinador detalhou sua trajetória e também falou sobre a preparação da equipe para a principal competição de base do país.
O Peixe acabou eliminado nas oitavas de final, mas teve uma campanha de destaque, com atletas que foram promovidos ao profissional sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, como Vini Lira, Mateus Xavier, João Ananias e Gustavo Henrique.
Além de Vinícius Marques, Cuca também acertou o retorno de Eudes Pedro, com quem já trabalhou no próprio Peixe, além de passagens conjuntas por Palmeiras e Atlético-MG.
Formado em Educação Física, o técnico Vinícius Marques tem 41 anos e possui todas as licenças PRO da CBF Academy e uma passagem de 15 anos pelo Corinthians. No rival, foi o braço direito de Danilo na Copinha e trabalhou com atletas como Guilherme Arana, Pedrinho, Mahteus Donelli e Du Queiroz.
Tudo sobre
