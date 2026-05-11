Santos pode ter alteração na data da eleição presidencial; novo estatuto será votado

O Conselho Deliberativo do Santos votará, na próxima segunda-feira (18), o novo Estatuto do clube. A comissão responsável pela reforma estatutária trabalha há dois anos e meio na revisão de 105 artigos, que receberam 89 emendas. Os artigos, parágrafos e incisos serão analisados pelos conselheiros durante a sessão.



Ao todo, mais de 200 conselheiros terão direito a voto na reunião, marcada para as 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. A principal torcida organizada do clube marcou um protesto em frente ao estádio no horário da votação.



A Comissão do Estatuto foi nomeada pelo presidente Marcelo Teixeira. Entre as propostas apresentadas, uma das emendas prevê a alteração da data das eleições presidenciais, atualmente realizadas em dezembro, para o mês de outubro. A justificativa é ampliar o período de transição entre as gestões.

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A duração da votação ainda é incerta, mas os trabalhos serão interrompidos na terça-feira (19) e na quarta-feira (20) em razão da partida entre Santos e San Lorenzo, na Vila Belmiro, pela Copa Sul-Americana. A pausa ocorrerá por questões logísticas envolvendo a CONMEBOL.



A expectativa é de que a votação se estenda, ao menos, até o fim da semana, devido à quantidade de artigos que ainda precisarão ser analisados pelos conselheiros.

Em caso de aprovação pelo Conselho Deliberativo, o novo Estatuto ainda precisará passar por votação dos sócios do clube em Assembleia Geral, que deverá ser realizada em até 30 dias.

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Vila Belmiro no duelo entre o Santos e o Fluminense, pelo Brasileirão. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Polêmicas sobre a votação do novo Estatuto:

O principal ponto de discussão entre os torcedores envolve a exigência de tempo mínimo no Conselho Deliberativo para que um associado possa se candidatar à presidência do clube. A proposta inicial previa a necessidade de três mandatos consecutivos, mas o texto foi flexibilizado para dois. Caso essa emenda seja rejeitada, ainda serão votadas alternativas que preveem apenas um mandato ou até mesmo a retirada da exigência de participação prévia no Conselho.



Em relação à SAF, o novo Estatuto prevê a possibilidade de venda entre 49% e 90% das ações da futura sociedade anônima, ampliando o teto inicialmente debatido. A medida busca atrair investidores interessados em assumir o controle majoritário do futebol do clube.



Outro tema que gerou repercussão entre os torcedores foi a escolha da data para o início da votação do novo Estatuto, que coincide com a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo.

Parte da torcida entende que a definição do calendário seria uma tentativa de desviar a atenção sobre o processo de votação. Integrantes do Conselho, porém, alegam dificuldades para conciliar as agendas dos principais envolvidos e afirmam que a data já havia sido estabelecida anteriormente devido ao caráter de urgência para encaminhar o texto aos sócios, caso seja aprovado pelo Conselho Deliberativo.

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