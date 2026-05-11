Neymar revela ansiedade por convocação da Seleção para a Copa: 'Ver o que vai acontecer'

Neymar abriu caminho para a vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, neste domingo (11), na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 10 marcou o primeiro gol da partida, enquanto o zagueiro Adonis Frías completou o placar e sacramentou o triunfo.

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Após o jogo, o atacante participou de uma live com o influenciador e streamer brasileiro Luan Kovarik, mais conhecido como Jon Vlogs. O criador de conteúdo foi até a casa do jogador, em Santos, para conversar sobre a expectativa em torno da convocação da Seleção Brasileira.

Durante o bate-papo, realizado na cozinha da residência do atleta, Neymar revelou que precisa saber "o que vai acontecer" em relação à convocação da Seleção para conseguir planejar o futuro. Enquanto assinava camisas do Peixe, o camisa 10 respondeu aos questionamentos de Jon e contou que seguirá realizando fisioterapia enquanto joga no computador.

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Neymar foi titular da vitória do Santos diante do Red Bull Bragantino. (Foto: Raul Barletta/ Santos FC)

E a Copa do Mundo?

A lista final da convocação do técnico Carlo Ancelotti será divulgada no dia 18 de maio, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Até lá, Neymar terá mais dois jogos para tentar convencer o treinador da Seleção Brasileira. O Santos entra em campo diante do Coritiba em duas oportunidades: primeiro, nesta quarta-feira (13), no Estádio Couto Pereira, e depois no próximo domingo (17), na Neo Química Arena.

O Alvinegro Praiano decidiu alterar o mando de campo do duelo contra o Coxa para a capital paulista para contemplar a torcida e também servir como fator motivacional para Neymar, já que a partida acontecerá um dia antes da convocação.

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Ancelotti já declarou que Neymar é um jogador diferenciado e que não precisa ser testado, desde que esteja em sua melhor forma física. O camisa 10 sofreu quatro lesões na última temporada, o que o impediu de ter uma sequência de partidas pelo Peixe.

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