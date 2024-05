Santos pede ao STJD a liberação da Vila Belmiro para doar renda ao Rio Grande do Sul

Santos quer a liberação da Vila Belmiro (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/05/2024 - 12:58 • Santos (SP)

O Santos requereu ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) a antecipação da liberação parcial da Vila Belmiro para doar toda a renda do jogo conta o Brusque às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. A informação foi publicada primeiramente pelo "ge".

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Santos

A ideia do Santos é de receber a torcida uma partida antes do previsto, ou seja, no dia 19 de maio. Os advogados do clube argumentam a doação será ainda maior em comparação aos R$ 115 mil arrecadados em venda de ingressos simbólicos do último jogo.

O Santos foi punido pelo STJD com três jogos de portões fechados na Série B do Campeonato Brasileiro. O Peixe já cumpriu dois. Após cumprir esta suspensão, o clube ainda terá que cumprir outros três partidas com abertura parcial dos portões. As torcidas organizadas seguem de fora.

Se o STJD aceitar o pedido do Santos, a tendência é que o clube cumpra somente dois jogos de portões fechados e outros quatro com portões abertos, mas sem torcidas organizadas.

Santos quer a liberação da Vila Belmiro (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos volta a entrar em campo neste sábado (11) para enfrentar o Amazonas, em Manaus, às 17h.