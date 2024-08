Santos negocia contratação por empréstimo de atacante do Bragantino

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 13:50 • São Paulo (SP)

O Santos negocia a contratação do atacante uruguaio Laquintana, que pertence ao RB Bragantino. O jogador chegaria por empréstimo à equipe comandada por Fábio Carille - válido pelo restante da temporada.

+ Meia do Santos, Pituca manda recado para Neymar: ‘Espero que volte logo’

Com nove partidas disputas na Série A, Lanquintana não poderia se transferir para outro clube da primeira divisão. Em razão da baixa minutagem, a direção do Massa Bruta optou pelo empréstimo do atleta. As informações foram divulgadas pelo Ge.

Formado nas categorias de base do Defensor Sporting, do Uruguai, Laquintana estreou no time profissional em em 2018. Na sequência, atuou pelo Peñarol antes de se transferir para o RB Bragantino, em 2023. Na atual temporada, ele totaliza 27 partidas disputadas e dois gols marcados.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Com a missão de retornar à elite do futebol brasileiro, o Peixe segue ativo no mercado. Após anunciar Billy Arce, ex-atacante do Once Caldas, na última semana, o clube busca um zagueiro para reforçar o setor defensivo, que perdeu Joaquim nesta janela de transferências.