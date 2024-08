Meia do Santos, Pituca manda recado para Neymar: ‘Espero que volte logo’

Diego Pituca espera o retorno de Neymar ao Santos nos próximos anos (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 11:22 • Santos (SP)

Meia do Santos, Pituca abriu o jogo sobre um possível retorno de Neymar ao Peixe nos próximos anos. Em entrevista ao "ge", o atleta revelou que tem o sonho de atuar ao lado do craque da Seleção Brasileira.

- Fico igual aos torcedores. Queremos que volte logo (risos). Quando ele posta a camisa, um stories, alguma coisa, ficam todos ansiosos por ser o Neymar. Todo mundo quer que ele volte. Nós, jogadores, queremos estar sempre ao lado dele. Espero um dia que ele volte e dê alegria para a gente.

Camisa 10 do Al Hilal, Neymar tem contrato com o clube saudita até junho de 2025 com a opção de estender por mais um ano. Na última temporada, o jogador pouco atuou por conta de uma grave lesão no joelho.

Além do Santos, o craque também possui um namoro com o Flamengo, que sonha em contar com o atleta no futuro. No entanto, o jogador ainda não definiu seu futuro aos 32 anos.