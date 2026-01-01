Santos na Copinha: veja a agenda de jogos completa e os adversários da fase de grupos
O Peixe conquistou a Copinha em 1984, 2013 e 2014
- Matéria
- Mais Notícias
O Santos estreia na Copa São Paulo de Futebol Jr. neste domingo (4), diante do Real Brasília, às 19h30, no Estádio Luiz Augusto de Oliveira. Atual campeão paulista sub-20, o Peixe integra o Grupo 16 da Copinha e também vai enfrentar na primeira fase o União Cacoalense, de Rondônia, e o São-Carlense, de São Carlos.
Os Meninos da Vila são comandados pelo técnico Vinícius Marques, efetivado no cargo após a demissão de Cléber Xavier no elenco principal. Antes disso, ele atuava como auxiliar fixo da comissão técnica do Peixe.
Os Meninos da Vila buscam o quarto título da história do clube na competição. O último ocorreu em 2014, quando o time tinha o goleiro João Paulo no time, que hoje defende o Bahia. O elenco santista fez a final em 2022 diante do Palmeiras, no Allianz Parque, e foi vice-campeão ao perder por 4 a 0.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Agenda:
1ª rodada - Santos x Real Brasília - domingo (4) - 19h30 (de Brasília) - São Carlos
2ª rodada - União Cacoalense x Santos - quarta (7) - 19h30 (de Brasília) - São Carlos
3ª rodada - São Carlense x Santos - sábado (10) - 11h (de Brasília) - São Carlos
Confira a lista de relacionados:
- Goleiros: Rodrigo Falcão, Pedro Henrique e Paulo Henrique;Laterais: Vinicius Lira, Rafael Gonzaga, JP Chermont, Matheus Filipe e Gabriel Follmer;
- Zagueiros: Diego Matos, João Ananias, Contreras e João Alencar;
- Meio-campistas: Gustavo Henrique, Kenay, Samuel Pierri, Pepê Fermino, Lucas Jaime, Nicola Profeta, Kauan Pierry, Bernardo, Lucas Yan e Vinicius Fabri;
- Atacantes: Nadson, Mateus Xavier, Pedro Assis, Nogueira, Rafael Freitas, Felipe Laurindo, Enzo Boer e Benício.
- Matéria
- Mais Notícias