Santos na Copinha: veja a agenda de jogos completa e os adversários da fase de grupos

O Santos estreia na Copa São Paulo de Futebol Jr. neste domingo (4), diante do Real Brasília, às 19h30, no Estádio Luiz Augusto de Oliveira. Atual campeão paulista sub-20, o Peixe integra o Grupo 16 da Copinha e também vai enfrentar na primeira fase o União Cacoalense, de Rondônia, e o São-Carlense, de São Carlos.

Os Meninos da Vila são comandados pelo técnico Vinícius Marques, efetivado no cargo após a demissão de Cléber Xavier no elenco principal. Antes disso, ele atuava como auxiliar fixo da comissão técnica do Peixe.

Os Meninos da Vila buscam o quarto título da história do clube na competição. O último ocorreu em 2014, quando o time tinha o goleiro João Paulo no time, que hoje defende o Bahia. O elenco santista fez a final em 2022 diante do Palmeiras, no Allianz Parque, e foi vice-campeão ao perder por 4 a 0.

Santos Sub-20 é comandado pelo técnico Vinícius Marques. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Agenda:

1ª rodada - Santos x Real Brasília - domingo (4) - 19h30 (de Brasília) - São Carlos

2ª rodada - União Cacoalense x Santos - quarta (7) - 19h30 (de Brasília) - São Carlos

3ª rodada - São Carlense x Santos - sábado (10) - 11h (de Brasília) - São Carlos

