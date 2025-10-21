Marcelo Teixeira comenta sobre expectativa por renovação de Neymar no Santos

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, acredita em uma nova renovação de contrato do atacante Neymar.

Em entrevista ao canal do YouTube Barbacast, nesta terça-feira (21), o dirigente afirmou que a prorrogação do vínculo deve acontecer de forma natural.

— Ainda não tratamos sobre a renovação, mas a prioridade é a Copa do Mundo. A não ser que aconteça algo diferente, algo fora do normal. Se não houver, a tendência é que essa renovação aconteça — disse Teixeira.

O Peixe anunciou o retorno do camisa 10 em 31 de janeiro deste ano. O contrato foi posteriormente estendido por mais seis meses, com o novo acordo sendo anunciado em 24 de junho.

Marcelo Teixeira também comentou, durante a entrevista, o impacto que Neymar trouxe ao clube, tanto dentro de campo quanto fora dele, com o aumento no número de patrocínios, sócios e na visibilidade da marca internacionalmente.

— O impacto foi gigantesco. Um clube que sai da segunda divisão e estava desacreditado, por melhor campanha que tenha feito na Série B, precisa de tempo para reposicionar sua marca. O Santos teve dois caminhos nesse processo. Primeiro, dentro de campo. Sabíamos que vínhamos para recuperar o Neymar. De volta ao Brasil, ele se sentiria em casa, com conforto e o apoio do torcedor. Se ele fosse para o Flamengo, por exemplo, a compreensão e a tolerância seriam diferentes, porque lá não é a história dele. É a de um Menino da Vila. Foi uma decisão dele, do Santos e da família. Sabíamos que seria um processo difícil. Mas, diferente de outras temporadas, ele vem atuando mais vezes por 90 minutos e em uma sequência de jogos, o que tem gerado uma expectativa positiva — explicou.

Neymar acompanha jogo do Santos na Vila Belmiro enquanto se recupera de lesão. (Foto: Jota Erre/AGIF)

Lesões:

Desde o retorno ao Santos, Neymar sofreu três lesões diferentes na coxa. A mais recente ocorreu em 18 de setembro, no músculo reto femoral da perna direita.

O presidente Marcelo Teixeira explicou como vem sendo conduzido o processo de recuperação, em parceria entre o staff do jogador e os profissionais do Departamento Médico do clube.

— Estamos trabalhando para que ele possa voltar mais fortalecido e preparado para atuar em alto nível. Ele precisa estar pronto para os choques e disputas. É um jogador muito visado e tem uma participação fundamental dentro de campo — afirmou o presidente, em entrevista ao Barbacast.

Internamente, a expectativa é de que Neymar retorne no duelo contra o Fortaleza, no dia 1º de novembro, na Vila Belmiro, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

— Esperamos que ele apresente um desempenho ainda melhor dentro de campo. Sabemos que ele quer isso. Mesmo com 50% do seu rendimento, já é, com todo respeito aos demais, um jogador diferenciado. Esperamos que essa recuperação seja rápida e que ele também possa ajudar a Seleção Brasileira — completou.

Maior artilheiro da história da Seleção, Neymar ainda não foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti, que, apesar de não duvidar do potencial do camisa 10 santista, deixou claro que o atacante precisa estar plenamente recuperado fisicamente para voltar a vestir a camisa da Amarelinha.