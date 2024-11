Santos aposta em Neymar Pai para repatriar Neymar em 2025

Marcelo Teixeira, presidente do Santos, e Neymar Pai posam juntos (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Thiago Braga • Publicada em 14/11/2024 - 15:44 • São Paulo (SP)

A relação estreita entre o Santos e Neymar pai tem sido um fator essencial nas negociações para o possível retorno do craque ao clube paulista. Desde que Neymar começou a reaproximação com o Santos, Neymar pai tem desempenhado um papel estratégico na mediação de parcerias, patrocinadores e planos de investimento, que, juntos, podem viabilizar a volta do jogador à Vila Belmiro já em janeiro de 2025.

Após a notícia de uma possível rescisão entre o jogador e o Al-Hilal, clube saudita que atualmente detém seu contrato, o Peixe começou a articular um plano para viabilizar o retorno do atacante. O Al-Hilal fará uma avaliação da condição física de Neymar em janeiro e poderá sugerir uma rescisão amigável, o que permitiria ao craque voltar ao Brasil antes do término do contrato, previsto para junho.

Neymar pai intermediou contrato com patrocinadora

Neymar pai é o fundador da NN Consultoria, empresa responsável pela gestão de carreira do jogador e por intermediar contratos de patrocínio. Foi essa conexão que levou ao acordo do Santos com a Blaze, patrocinadora-máster do clube.

Neymar pai foi intermediário da negociação e, segundo o ex-presidente do Santos Andrés Rueda revelou, recebeu uma comissão de 10% por intermediar o contrato de R$ 45 milhões entre Blaze e o Santos, válido até abril de 2025, e que passou por reajuste em março deste ano.

Esse vínculo é fundamental para facilitar o retorno de Neymar, pois o jogador poderá usufruir de um ambiente estável, no qual patrocinadores estratégicos estariam envolvidos no suporte financeiro.

Neymar pai e Santos buscam parcerias

Para tornar o retorno de Neymar possível, o Santos estuda uma proposta financeira que inclui um salário base alto, com bônus adicionais atrelados a ações comerciais, vendas de camisas e participação nas receitas de novos patrocinadores.

A relação de confiança com Neymar pai também poderia favorecer a chegada da Puma ao Santos. Patrocinadora pessoal do craque, a empresa de material esportivo estaria disposta a ajudar com os custos da multa rescisória da atual fornecedora do Santos, a Umbro, além de contribuir para o pagamento dos salários de Neymar, caso ele retorne ao Brasil. O apoio da Puma, somado ao patrocínio da Blaze, cria uma base financeira robusta que aumenta a viabilidade do projeto de repatriar o craque.

Além disso, Neymar pai pode atuar como ponte para atrair novos investidores do mercado árabe. Essa proximidade com o mercado internacional pode trazer ao Santos patrocinadores de grande porte, que veriam na volta de Neymar uma oportunidade para associar suas marcas ao ícone global que ele representa. Esses investimentos extras permitiriam um salário competitivo e sustentariam um projeto de marketing que beneficia clube e jogador.

Com parcerias estratégicas, reforços de peso e o apoio de patrocinadores, o Santos busca garantir a presença de Neymar na Vila Belmiro no próximo ano, transformando esse sonho em realidade para os torcedores.

Retomada da relação entre Santos e Neymar

A relação entre Neymar e o Santos se estreitou recentemente, com o jogador acompanhando jogos na Vila e participando de eventos. Em fevereiro deste ano, Neymar esteve no estádio santista para apoiar o time no clássico contra o Corinthians e, na final do Campeonato Paulista, desfilou com a taça, visitando o vestiário para motivar o elenco.

Outra estratégia do Santos é atrair parceiros próximos a Neymar para o elenco. O presidente do clube, Marcelo Teixeira, já confirmou que busca trazer Gabigol, que não ficará no Flamengo, para defender o Peixe no próximo ano.

Além do centroavante, com a vinda de Neymar, o Santos espera atrair outros nomes para ter um elenco competitivo em 2025, ano em que o clube voltará a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro.

Danilo, lateral da Juventus e da Seleção, e Paulo Henrique Ganso, do Fluminense, que jogaram com Neymar no Santos, estariam dispostos a voltar para a Baixada Santista. Léo Baptistão, do Almería, que esteve perto do Peixe na última janela de transferências, pode chegar em definitivo. O clube ainda quer assegurar a permanência de Serginho, que está emprestado pelo Maringá e tem boa relação com o jogador. Esses reforços seriam fundamentais para compor um ambiente que favoreça o retorno de Neymar.