Neymar vai para o sacrifício no duelo entre Santos e Sport?

O atacante Neymar tem mais três partidas antes do fim do contrato com o Santos, válido até o término desta temporada. O jogador sofreu, na semana passada, a quarta lesão desde o anúncio de seu retorno à Baixada Santista, no dia 31 de janeiro.

No duelo contra o Mirassol, o camisa 10 do Peixe lesionou o menisco do joelho esquerdo. Apesar de a lesão não ser considerada grave, é necessário um procedimento cirúrgico. Ele foi poupado na rodada seguinte, no empate por 1 a 1 contra o Internacional, na última segunda-feira (24), no Beira-Rio.

O Departamento Médico recomenda que Neymar passe pela cirurgia e fique afastado por aproximadamente um mês. No entanto, o atleta pretende jogar "no sacrifício" para ajudar o Santos neste momento delicado na zona de rebaixamento e depois resolver a questão médica com o fim do campeonato.

O Peixe entra em campo nesta sexta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), diante do já rebaixado Sport, na Vila Belmiro. Todos os ingressos foram esgotados, e a torcida promete mais uma vez se unir para cantar em uma só voz entre todas as organizadas, além de realizar o tradicional corredor de fogo para recepcionar o ônibus da equipe no entorno do estádio.

Em evento realizado na última quarta-feira pela CBF, o presidente Marcelo Teixeira descartou qualquer possibilidade de "loucuras" que coloquem em risco a integridade física do ídolo santista.

— Se tivesse necessidade de alguma intervenção, seria feita imediatamente. Não é o caso. Não é porque o Santos precisa de um resultado que vamos fazer algo anormal ou irregular, que prejudique a continuidade — completou Teixeira.

Neymar treina no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Bastidores:

Neymar pediu para realizar um exame de imagem ao sentir o joelho esquerdo inchar, mesmo após se sentir bem durante os treinos. O exame apontou a lesão, que foi divulgada inicialmente pelo portal ge, momentos antes do evento ocorrido na última terça-feira (25), em Santos, para formalizar a compra da marca Pelé pela NRSports.

O episódio gerou clima de apreensão e irritação de Neymar pai com o presidente Marcelo Teixeira, já que tanto ele quanto o jogador ficaram sabendo do diagnóstico pela imprensa. Em seu discurso, Neymar pai pregou cautela, afirmando que a situação seria revista no dia seguinte.

Em diversas ocasiões, o técnico Juan Pablo Vojvoda destacou, em entrevistas coletivas, que o jogador sempre colocou o clube em primeiro lugar, acima dos interesses pessoais de sua carreira. Jogadores do elenco também reforçaram o compromisso de Neymar com o Santos e minimizaram episódios em que ele se irritou em campo ou foi alvo de notícias negativas pela imprensa, como ocorreu, por exemplo, na derrota para o Flamengo, no Maracanã.

Segundo fontes ouvidas pelo Lance, Neymar 'jogaria até de graça' pelo amor ao Santos e que ele e sua família estão 'colocando dinheiro do próprio bolso' para ajudar no processo de reconstrução do clube.

Em meio às instabilidades do clube, que não vai discutir renovação e outros assuntos como a SAF, construção do novo estádio, reforma do estatuto, entre outros assuntos, enquanto não livrar o clube de um novo rebaixamento justamente em um ano que tinha tudo para dar um respiro ao torcedor ao repatriar o maior ídolo pós-Era Pelé, mas que sofre com o fantasma de um novo descenso em meio ao desempenho ruim do time em campo e desentendimentos entre frentes do clube.