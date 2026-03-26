Santos inicia venda de ingressos para duelo contra Remo na Vila Belmiro

O Santos anunciou nesta quinta-feira (26) a venda de ingressos para o jogo contra o Remo, marcado para a próxima quinta-feira (2), às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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A compra dos ingressos estará liberada às 13h (de Brasília) para o Sócio Rei e às 17h (de Brasília) para o público em geral. O cadastro no site do programa de sócios é necessário para a compra, e o reconhecimento facial é obrigatório tanto no momento da aquisição quanto no acesso ao estádio.

➡️ Defesa fragilizada vira prioridade para Cuca no início de trabalho no Santos

O duelo marcará a estreia de Cuca na Vila Belmiro nesta quarta passagem como técnico do Peixe. Ele iniciou sua nova trajetória no comando da equipe no último domingo (22), quando o Santos empatou sem gols com o Cruzeiro, no Mineirão.

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Para o jogo contra o Remo, Cuca contará com os retornos de Gabriel Barbosa e Neymar. Gabigol não atuou na última partida por questões contratuais, já que pertence a Raposa, enquanto o camisa 10 foi poupado por estar realizando um trabalho de controle de carga.

Os preços dos ingressos variam de R$ 30,00 a R$ 100,00 para os sócios e de R$ 120,00 (meia) a R$ 166,67 (inteira) para o público do plano Sócio Mais Popular.

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A Lei Estadual nº 18.159/2025, de São Paulo, garante gratuidade em eventos esportivos para crianças de até 2 anos incompletos, que devem permanecer no colo do responsável. Não há gratuidade para idosos ou pessoas com deficiência.

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Cronograma de vendas:

Quinta-feira (26/03) – 13h – Apenas Sócios

Quinta-feira (26/03) – 17h – Público geral (Santos Mais Popular)

Prioridade 1: Rating (cinco estrelas) – 13h – 26/03

Prioridade 2: Rating (quatro estrelas) – 14h – 26/03

Prioridade 3: Rating (três estrelas) – 15h – 26/03

Prioridade 4: Rating (duas estrelas) – 16h – 26/03

Prioridade 5: Público geral (Santos Mais Popular) – 17h – 26/03

Neymar acumula três gols em cinco partidas. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

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