Defesa fragilizada vira prioridade para Cuca no início de trabalho no Santos
Santos terá 17 partidas até a pausa da Copa do Mundo
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Ao lado do Vasco, o Santos tem a terceira pior defesa do Campeonato Brasileiro, com 13 gols sofridos. A pior defesa da competição é a do Cruzeiro, com 16 gols sofridos. Em seguida aparece o Remo, com 15.
O sistema defensivo tem sido um problema desde quando Juan Pablo Vojvoda assumiu a equipe e não conseguiu definir uma dupla de zaga titular. A falta de padrão de jogo do time contribuiu para a demissão do treinador, no dia 18 de março, que deixou o comando após 33 jogos, com 47 gols marcados e 40 sofridos. No período, acumulou 10 vitórias, 13 empates e 10 derrotas, com 43,4% de aproveitamento.
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Raio-X:
Na estreia de Cuca, no empate sem gols diante do Cruzeiro, no último domingo (22), o time santista apresentou melhora significativa no sistema defensivo, especialmente com a entrada de Lucas Veríssimo na zaga ao lado de Luan Peres. Veríssimo fez sua reestreia com a camisa do Peixe, já que estava atuando no futebol do Catar. Foi a única partida no Campeonato Brasileiro em que o time não sofreu gols.
No Campeonato Paulista, a defesa não foi um problema, já que a equipe sofreu apenas sete gols em oito partidas na primeira fase, sendo eliminada após derrota por 2 a 1 para o Novorizontino nas quartas de final.
Para o setor, Cuca também conta com os zagueiros Adonis Frías, João Ananias e Zé Ivaldo. Nas laterais, o elenco tem Igor Vinícius, Escobar e Make, além do Menino da Vila Rafael Gonzaga. Vini Lira também é opção, mas sofreu uma grave lesão no joelho e está em recuperação.
Entre as equipes com as piores defesas do Brasileirão, o Santos tem o pior aproveitamento, com apenas 37,3% em 17 partidas na temporada.
Até a pausa para a Copa do Mundo, serão 17 jogos para tentar a reabilitação no Brasileirão, além das estreias na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. O time volta a entrar em campo na quinta-feira da próxima semana (2), contra o Remo, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 9ª rodada do Brasileirão.
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As piores defesas do Campeonato Brasileiro em números nesta temporada:
Santos
17 jogos
4V | 7E | 6D
37.3% de aproveitamento
23 gols marcados (1.4 por jogo)
22 gols sofridos (1.3 por jogo)
3 jogos sem sofrer gol (18%)
30 grandes chances
43% de conversão em grandes chances
43 grandes chances cedidas
9.0 finalizações p/ marcar
10.0 finalizações p/ sofrer gol
52.8% de posse de bola
Cruzeiro
19 jogos
8V | 4E | 7D
49.1% de aproveitamento
26 gols marcados (1.4 por jogo)
24 gols sofridos (1.3 por jogo)
6 jogos sem sofrer gol (32%)
47 grandes chances
36% de conversão em grandes chances
24 grandes chances cedidas
11.4 finalizações p/ marcar
7.1 finalizações p/ sofrer gol
58.4% de posse de bola
Remo
19 jogos
5V | 9E | 5D
42.1% de aproveitamento
26 gols marcados (1.4 por jogo)
26 gols sofridos (1.4 por jogo)
3 jogos sem sofrer gol (16%)
18 grandes chances
39% de conversão em grandes chances
28 grandes chances cedidas
9.8 finalizações p/ marcar
8.2 finalizações p/ sofrer gol
56.0% de posse de bola
Vasco
17 jogos
6V | 6E | 5D
47.1% de aproveitamento
24 gols marcados (1.4 por jogo)
19 gols sofridos (1.1 por jogo)
4 jogos sem sofrer gol (24%)
44 grandes chances
39% de conversão em grandes chances
24 grandes chances cedidas
11.4 finalizações p/ marcar
10.0 finalizações p/ sofrer gol
56.5% de posse de bola
Grêmio
19 jogos
8V | 6E | 5D
52.6% de aproveitamento
34 gols marcados (1.8 por jogo)
21 gols sofridos (1.1 por jogo)
6 jogos sem sofrer gol (32%)
38 grandes chances
50% de conversão em grandes chances
37 grandes chances cedidas
6.4 finalizações p/ marcar
9.8 finalizações p/ sofrer gol
55.8% de posse de bola
Botafogo
20 jogos
8V | 2E | 10D
43.3% de aproveitamento
25 gols marcados (1.3 por jogo)
23 gols sofridos (1.2 por jogo)
7 jogos sem sofrer gol (35%)
35 grandes chances
37% de conversão em grandes chances
47 grandes chances cedidas
8.2 finalizações p/ marcar
12.4 finalizações p/ sofrer gol
52.6% de posse de bola
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