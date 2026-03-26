Defesa fragilizada vira prioridade para Cuca no início de trabalho no Santos

Ao lado do Vasco, o Santos tem a terceira pior defesa do Campeonato Brasileiro, com 13 gols sofridos. A pior defesa da competição é a do Cruzeiro, com 16 gols sofridos. Em seguida aparece o Remo, com 15.

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O sistema defensivo tem sido um problema desde quando Juan Pablo Vojvoda assumiu a equipe e não conseguiu definir uma dupla de zaga titular. A falta de padrão de jogo do time contribuiu para a demissão do treinador, no dia 18 de março, que deixou o comando após 33 jogos, com 47 gols marcados e 40 sofridos. No período, acumulou 10 vitórias, 13 empates e 10 derrotas, com 43,4% de aproveitamento.

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Santos levou 13 gols no Campeonato Brasileiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Raio-X:

Na estreia de Cuca, no empate sem gols diante do Cruzeiro, no último domingo (22), o time santista apresentou melhora significativa no sistema defensivo, especialmente com a entrada de Lucas Veríssimo na zaga ao lado de Luan Peres. Veríssimo fez sua reestreia com a camisa do Peixe, já que estava atuando no futebol do Catar. Foi a única partida no Campeonato Brasileiro em que o time não sofreu gols.

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No Campeonato Paulista, a defesa não foi um problema, já que a equipe sofreu apenas sete gols em oito partidas na primeira fase, sendo eliminada após derrota por 2 a 1 para o Novorizontino nas quartas de final.

Para o setor, Cuca também conta com os zagueiros Adonis Frías, João Ananias e Zé Ivaldo. Nas laterais, o elenco tem Igor Vinícius, Escobar e Make, além do Menino da Vila Rafael Gonzaga. Vini Lira também é opção, mas sofreu uma grave lesão no joelho e está em recuperação.

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Entre as equipes com as piores defesas do Brasileirão, o Santos tem o pior aproveitamento, com apenas 37,3% em 17 partidas na temporada.

Até a pausa para a Copa do Mundo, serão 17 jogos para tentar a reabilitação no Brasileirão, além das estreias na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. O time volta a entrar em campo na quinta-feira da próxima semana (2), contra o Remo, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 9ª rodada do Brasileirão.

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As piores defesas do Campeonato Brasileiro em números nesta temporada:

Santos

17 jogos

4V | 7E | 6D

37.3% de aproveitamento

23 gols marcados (1.4 por jogo)

22 gols sofridos (1.3 por jogo)

3 jogos sem sofrer gol (18%)

30 grandes chances

43% de conversão em grandes chances

43 grandes chances cedidas

9.0 finalizações p/ marcar

10.0 finalizações p/ sofrer gol

52.8% de posse de bola

Cruzeiro

19 jogos

8V | 4E | 7D

49.1% de aproveitamento

26 gols marcados (1.4 por jogo)

24 gols sofridos (1.3 por jogo)

6 jogos sem sofrer gol (32%)

47 grandes chances

36% de conversão em grandes chances

24 grandes chances cedidas

11.4 finalizações p/ marcar

7.1 finalizações p/ sofrer gol

58.4% de posse de bola

Remo

19 jogos

5V | 9E | 5D

42.1% de aproveitamento

26 gols marcados (1.4 por jogo)

26 gols sofridos (1.4 por jogo)

3 jogos sem sofrer gol (16%)

18 grandes chances

39% de conversão em grandes chances

28 grandes chances cedidas

9.8 finalizações p/ marcar

8.2 finalizações p/ sofrer gol

56.0% de posse de bola

Vasco

17 jogos

6V | 6E | 5D

47.1% de aproveitamento

24 gols marcados (1.4 por jogo)

19 gols sofridos (1.1 por jogo)

4 jogos sem sofrer gol (24%)

44 grandes chances

39% de conversão em grandes chances

24 grandes chances cedidas

11.4 finalizações p/ marcar

10.0 finalizações p/ sofrer gol

56.5% de posse de bola

Grêmio

19 jogos

8V | 6E | 5D

52.6% de aproveitamento

34 gols marcados (1.8 por jogo)

21 gols sofridos (1.1 por jogo)

6 jogos sem sofrer gol (32%)

38 grandes chances

50% de conversão em grandes chances

37 grandes chances cedidas

6.4 finalizações p/ marcar

9.8 finalizações p/ sofrer gol

55.8% de posse de bola

Botafogo

20 jogos

8V | 2E | 10D

43.3% de aproveitamento

25 gols marcados (1.3 por jogo)

23 gols sofridos (1.2 por jogo)

7 jogos sem sofrer gol (35%)

35 grandes chances

37% de conversão em grandes chances

47 grandes chances cedidas

8.2 finalizações p/ marcar

12.4 finalizações p/ sofrer gol

52.6% de posse de bola