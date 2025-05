O Santos inicia, nesta quarta-feira (28), uma sequência de três jogos antes da pausa para o Mundial de Clubes, que ocorrerá entre 14 de junho e 13 de julho. O primeiro compromisso será um amistoso internacional contra o Red Bull Leipzig, às 19h, em Bragança Paulista.

Apesar de não valer pontos, o confronto é tratado com seriedade pelo clube. Além de fortalecer a preparação, a partida pode servir para resgatar a confiança do elenco, em turbulência desde a eliminação para o Corinthians, nas quartas de final do Campeonato Paulista.

Nos jogos recentes, o Santos cometeu erros em momentos decisivos, o que resultou nas derrotas para Fluminense, Grêmio e Corinthians, todas pelo Campeonato Brasileiro. Chegando a ocupar a penúltima colocação, o time viu sua confiança desmoronar.

O alívio veio apenas no último domingo (25), quando o Santos venceu o Vitória por 1 a 0, na Vila Belmiro, em partida que contou com a presença de Neymar, titular e camisa 10. O craque, no entanto, vive um futuro incerto, já que seu contrato com o Peixe vai até 30 de junho — ou seja, estes três próximos jogos podem ser os últimos dele pelo clube.

Além do amistoso, o Santos tem dois compromissos importantes pelo Brasileirão: enfrenta o Botafogo, no próximo domingo (1º), às 16h, na Vila Belmiro, e depois o Fortaleza, no dia 12 de junho, às 19h30, no Castelão.

Atualmente, o Santos ocupa a 18ª colocação, com oito pontos, e tenta escapar da zona de rebaixamento antes da pausa para o Mundial. A missão, porém, não depende apenas do próprio clube — embora duas vitórias possam ser suficientes para deixar as últimas posições, desde que os adversários diretos tropecem.

Santos x Red Bull Leipzig

O Red Bull Leipzig está no Brasil para a 'Tamo Junto Brasil Tour', uma rara visita de um clube da Bundesliga ao país — a primeira em mais de 25 anos. O técnico Zsolt Löw afirmou que pretende rodar o elenco durante os amistosos, oferecendo oportunidades a todos os jogadores.

Se o Santos quiser se apoiar no retrospecto, a história está a seu favor. O clube soma 189 partidas contra equipes europeias, com um desempenho expressivo: 114 vitórias, 33 empates e 42 derrotas, o que representa um aproveitamento de 57,7%. Ao longo desses confrontos internacionais, o Peixe marcou 491 gols e sofreu 310.

Em campo, a provável escalação do Santos é: Gabriel Brazão; Leo Godoy, João Basso, Luan Peres e Escobar; Rincón, Zé Rafael e Barreal (Neymar); Guilherme, Rollheiser e Deivid Washington.