Santos x Red Bull Leipzig: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo SAN RBB Amistoso Data e Hora Quarta-feira (28), às 19h (horário de Brasília) Local Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista Árbitro Matheus Delgado Candançan (SP) Assistentes Evandro de Melo Lima (SP) e Welber Venâncio da Silva (SP) Onde assistir

Santos e Red Bull Leipzig se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. O amistoso terá transmissão do SporTV.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O Red Bull Leipzig está no Brasil para a 'Tamo Junto Brasil Tour', uma rara visita de um clube da Bundesliga ao país — a primeira em mais de 25 anos.

➡️ Assista ao vivo no SporTV

— É a primeira vez do nosso time no país e já tivemos contato com as pessoas em parques, no Museu do Futebol, em uma escola e ainda faltam três dias de viagem. Mas claro, estar no mercado, jogar amistosos é importante, porque no final as pessoas querem ver um bom jogo, e querem ver o nosso futebol, e queremos convencê-las de que construímos algo grande em Leipzig. E claro, o adversário tem um papel muito importante, e estamos mais do que agradecidos em relação ao Santos, e também ao Bragantino, que nos ajudou a nos tornar parceiros do Santos com esse jogo, para jogarmos um contra o outro, porque o Santos é um clube que a maioria dos fãs de futebol conhece, não apenas aqui na América do Sul, é claro, mas também na Europa, tendo lendas desse clube, e jogar contra o Neymar é um sonho, não apenas para muitos fãs de futebol na Alemanha, mas também para nossos jogadores no elenco, e eles têm a oportunidade de jogar contra Neymar e o Santos, e isso é grandioso — disse Johann Plenge, CEO do clube alemão, em entrevista exclusiva ao Lance!.

continua após a publicidade

Neymar é o grande destaque do Santos (Raul Baretta/ Santos FC)

Santos contra times da Europa

O Santos soma 189 jogos contra equipes da Europa em sua história, com um retrospecto expressivo: são 114 vitórias, 33 empates e 42 derrotas, o que representa um aproveitamento de 57,7%. Ao longo desses confrontos internacionais, o Peixe balançou as redes 491 vezes e sofreu 310 gols, consolidando uma tradição de enfrentar — e frequentemente superar — alguns dos maiores clubes do futebol europeu.

Confira as informações do jogo entre Santos x Red Bull Leipzig

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS X RED BULL LEIPZIG

AMISTOSO

📆 Data e horário: quarta-feira (28), às 19h (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista

📺 Onde assistir: SporTV

continua após a publicidade

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

🚩 Assistentes: Evandro de Melo Lima (SP) e Welber Venâncio da Silva (SP)

🖥️ VAR: Não há.

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SANTOS: Gabriel Brazão; Leo Godoy, João Basso, Luan Peres e Escobar; Rincón, Zé Rafael e Barreal (Neymar); Guilherme, Rollheiser e Deivid Washington. (Técnico: Cléber Xavier)

RED BULL LEIPZIG: Peter Gulacsi; Lutsharel Geertruida, Nicolas Seiwald, Bitshiabu, David Raum; Vermeeren, Kevin Kampl, Ridle Baku; Xavi Simons, Tidiam Gomis e Antonio Nusa. (Técnico: Zsolt Löw)