Presidente do Santos participa de imersão da CBF nos bastidores da Premier League

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, está na Inglaterra para uma visita à Premier League Productions, em uma imersão organizada pela CBF. O objetivo é acompanhar de perto o funcionamento das tecnologias que reforçam a arbitragem como eixo central do processo de modernização do futebol brasileiro.

continua após a publicidade

A empresa é responsável pela produção e distribuição de todo o conteúdo audiovisual da principal liga de futebol do mundo, além de ser referência global em gestão, tecnologia e arbitragem.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Durante a programação, a comitiva brasileira teve acesso aos bastidores da operação de mídia da Premier League, conhecendo os processos, critérios e regras que regem a integração entre o conteúdo produzido pela liga e pelos clubes.

continua após a publicidade

O grupo também visitou as instalações do VAR, acompanhando de perto a estrutura tecnológica e os protocolos adotados pelos árbitros ingleses.

Marcelo Teixeira durante viagem para imersão na Premier League. (Foto: Divulgação/ Internet)

A experiência reforça um dos pilares do projeto de modernização do futebol nacional. O modelo brasileiro de impedimento semiautomático, inclusive, seguirá exatamente o padrão utilizado pela Premier League, considerada referência mundial no tema.

continua após a publicidade

A visita integra o segundo dia da agenda internacional da comitiva da CBF, que embarcou para a Europa na última terça-feira (6). A iniciativa reúne dirigentes de clubes das Séries A e B, além de representantes de federações estaduais, com o objetivo de estudar, in loco, o funcionamento das principais ligas do futebol mundial.

O roteiro ainda prevê compromissos na Alemanha e na Espanha, com reuniões e apresentações sobre os modelos de gestão da Bundesliga e da La Liga.

— Foi muito interessante entender os critérios, as regras e toda a estrutura envolvida, desde as áreas de estudo até as ilhas de edição, que recebem um investimento muito significativo. Também visitamos o VAR e toda a sua operação, com uma excelente explicação dos árbitros presentes, o que deixa claro o alto nível de profissionalização do futebol inglês, envolvendo liga, clubes e arbitragem. Esse é o caminho e a tendência que também devemos seguir no futebol brasileiro - afirmou Marcelo Teixeira.

Nesta sexta-feira (9), a agenda incluiu uma reunião com o Chief Finance Officer da liga, com foco em sustentabilidade financeira.

— Nesses primeiros dias de imersão, temos acompanhado processos e mecanismos importantes da Premier League, que é a principal liga do mundo. Estamos conhecendo novas estruturas de trabalho, ao lado de outros dirigentes de clubes e federações, e discutindo avanços para o nosso futebol. Este é o propósito de todos. A solução passa pela criação de uma liga única e profissionalizada, seja na arbitragem, na infraestrutura esportiva ou no Fair Play Financeiro. Parabenizo a visão do presidente Samir Xaud em proporcionar essa experiência em conjunto com a CBF. Têm sido dias de muito aprendizado e conhecimento — concluiu.

Campeonato Paulista:

O Santos estreia no estadual neste sábado (10),contra o Novorizontino, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro. Todos os ingressos foram vendidos antecipadamente.