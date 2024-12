Santos: indefinição sobre técnico trava reformulação do elenco

O Santos espera concretizar a contratação de Luís Castro nesta semana, não só pela importância de anunciar um novo treinador. O clube quer definir quem vai ocupar o cargo para poder iniciar a reformulação em seu elenco visando a temporada de 2025.

Por enquanto, o único movimento da diretoria foi garantir a permanência do goleiro Gabriel Brazão e do lateral-esquerdo Souza, que tiveram seus contratos renovados.

Enquanto isso, o Alvinegro Praiano terá o retorno de 16 jogadores que estavam emprestados. Soteldo, Morelos, Vinícius Zanocelo, Lucas Barbosa, João Lucas, Rodrigo Fernández, Lucas Braga, Messias, Lucas Lima e Vladimir são jogadores que retornam de empréstimo e aguardam definição sobre seus futuros no Santos.

Além disso, Luiz Henrique, Bruno Marques e Robson Reis possuem contratos próximos do encerramento e não devem renovar. Já Luiz Felipe, Victor Michell e Jhonnathan, que também voltam ao clube, não estão nos planos para a próxima temporada. A diretoria trabalha para ajustar o elenco conforme o planejamento para 2025.

Destes, Soteldo, emprestado ao Grêmio, teve bom desempenho e, dependendo do técnico que for contratado, pode ser aproveitado. O Peixe, porém, não deve se opor se algum clube quiser contratar o venezuelano em definitivo. Seu contrato de empréstimo com o time gaúcho prevê uma opção de compra avaliada em U$ 5 milhões (cerca de R$ 30,3 milhões), e o futuro do jogador continua indefinido, embora o Grêmio tenha demonstrado interesse em sua permanência.

Soteldo é um dos jogadores que voltam de empréstimo (Foto: Donaldo Hadlich/Codigo 19/Gazeta Press)

No elenco que disputou a Série B, nomes como Gil, Otero e Aderlan têm maiores chances de renovação, enquanto Pedrinho, Laquintana, Willian Bigode, Alison, Giuliano e Renan têm menos chance de permanecer. Serginho, cujo empréstimo ao Maringá chegou ao fim, ainda terá seu caso analisado.

Os trabalhos de pré-temporada começam em 3 de janeiro, com reapresentação no CT Rei Pelé. O time participará da Orlando Cup, nos Estados Unidos, de 11 a 19 de janeiro, e enfrentará Atlético Nacional, da Colômbia, e Fortaleza na competição. Já o Campeonato Paulista tem início previsto para 15 de janeiro.