Santos inicia atividades no gramado no treino deste sábado (28), no CT Rei Pelé

O Santos segue se preparando para a retomada do Campeonato Brasileiro neste sábado (28), no CT Rei Pelé. Após duas semanas de férias, o elenco se reapresentou na última sexta-feira (27), em horários escalonados, para a realização dos exames médicos.

O coordenador de preparação física do clube, Fábio Mahseredjian, destacou a disciplina dos atletas durante o período de recesso.

-Primeiro, gostaria de agradecer todos os atletas que seguiram as nossas recomendações durante essa parada. Pedi a eles que não voltassem acima do peso e nós estamos observando que todos estão voltando no peso que saíram. Segundo, começamos uma fase de avaliação da aptidão física, onde os resultados dos testes serão usados no campo para os treinamentos físicos e técnicos. É importantíssimo agora nós individualizarmos as cargas de trabalho para elevar a condição não só metabólica, aeróbia e anaeróbia, como também neuromuscular. Hoje foi em período integral apenas para avaliações, amanhã em período integral e domingo pela manhã. E nessa intertemporada faremos sempre um dia com período integral, um dia meio, um dia integral, um dia meio, sempre com o treino físico acontecendo quando for o período integral - disse Mahseredjian.

O técnico do Santos, Cléber Xavier, destacou quais são os aspectos que pretendo trabalhar com o elenco nos próximos dias.

-A parada sempre tem o lado bom e o lado ruim, né!? O lado ruim é que trava um pouco o nosso embalo, pois dos últimos três jogos nós ganhamos dois fora de casa e tivemos uma boa apresentação contra o Botafogo aqui, onde merecíamos uma sorte melhor. E o lado bom é ter tempo para trabalhar. Equilibrar fisicamente a equipe, pois estava um pouco desequilibrada e reiniciar uma evolução na parte ofensiva, que é o que a gente precisa equilibrar melhor. Trabalhamos bem a parte defensiva, a equipe, dentro dos conceitos, evoluiu bastante. Ofensivamente a gente precisa ser mais efetivo, a gente precisa apresentar uma qualidade melhor tanto no jogo por fora quanto no jogo por dentro. Então é um período de ajustes táticos, técnicos e físicos - afirmou o comandante santista.

Rincón se apresenta com o elenco do Santos no CT Rei Pelé. Tima vai alterar treinos integrais e em apenas um período na intertemporada. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

A reapresentação:

O coordenador do Núcleo de Saúde do Santos, Rodrigo Zogaib, ressaltou como será o trabalho integrado entre os departamentos no retorno dos atletas aos treinos.

-Com essa pausa no meio do ano os atletas saem de férias, com as famílias e tudo. Então, no retorno, sempre há algum ajuste a fazer, então procuramos fazer uma série de avaliações bem semelhantes às que são feitas no início do ano. Isso tudo visando detectar eventuais déficits, problemas, perda de força ou alteração de peso. E trabalhar em cima disso dentro dos primeiros 15 dias para deixar os atletas de novo nas condições em que eles estavam no final do primeiro semestre. É um trabalho integrado entre todos os departamentos de nutrição, fisiologia, fisioterapia, médico e enfermagem - explicou Rodrigo Zogaib.

Os atletas foram convocados para a reapresentação de forma escalonada. Assim que chegaram ao CT Rei Pelé, eles partiram para os exames divididos nos departamentos de nutrição, fisioterapia e fisiologia.

-Todos os testes são importantes. A gente está fazendo aqui o ergométrico, avaliação isocinética, mobilidade, percentual de gordura, etc - explicou Luis Alberto Rosan, coordenador de fisioterapia.

-Aqui também fazemos um teste cardiorrespiratório, analisando a capacidade física máxima desses atletas. Em cima dessas condições nós vamos ter a carga orgânica, que é a frequência cardíaca e o consumo máximo de oxigênio individualmente para cada atleta. E assim, levamos esses dados para a preparação física, auxiliando nos treinos do gramado - disse Alexandre Galvão, coordenador de fisiologia.

A nutricionista Alessandra Favano também explicou como é realizada a avaliação nutricional.

-A avaliação nutricional visa verificar o perfil dos atletas nesse retorno após essa parada que nós tivemos, então muitos até apresentaram emagrecimento, tiveram uma consciência muito interessante nesse período de parada, buscaram até melhorar fisicamente. De acordo com essa avaliação eu verifico como está sendo o comportamento deles, se eles estão aderindo ou não às orientações, o que deve ser modificado e o que nós planejamos para o restante da temporada - explicou Alessandra Favano.

O time da Baixada Santista vai treinar em dois períodos neste sábado (28) e pela primeira vez vai realizar atividades no gramado. No domingo (29), a atividade será apenas no período da manhã.