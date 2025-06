Santos deve iniciar venda de cadeiras e camarotes do novo estádio em agosto

O Santos deve ter avanços importantes na remodelação da Vila Belmiro, com a intenção de iniciar as vendas de cadeiras e camarotes em agosto.

Durante a apresentação do novo Diretor Executivo de Futebol, Alexandre Mattos, o presidente Marcelo Teixeira comentou brevemente sobre o assunto.

Em entrevista coletiva realizada na última quarta-feira (25), Teixeira afirmou que a ideia é iniciar as vendas depois de uma audiência pública.

— Temos a audiência pública marcada aqui na Vila. Temos, junto à Prefeitura, o posicionamento de que as questões inerentes ao processo de aprovação devem ser concluídas depois da audiência, a partir de 1º de agosto. E aí, em agosto, podemos começar a divulgação dos eventos de lançamentos do projeto e planos de venda de cadeiras e camarotes, os objetivos principais para a concretização da nova arena.

Pai do atacante Neymar tem ajudado a liderar obras de melhoraria da infreestrutura do clube ao lado do presidente Marcelo Teixeira. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Jogos na capital paulista:

O Santos tem a intenção de mandar o duelo diante do Flamengo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. A boa relação com a diretoria do rival São Paulo deve ajudar na mudança de mando de campo.

A ideia é cumprir, mais uma vez, uma promessa de campanha eleitoral de Marcelo Teixeira para contemplar os sócios de São Paulo, além de obter uma renda superior à da Vila Belmiro.

No entanto, na opinião do Diretor Executivo Alexandre Mattos, a prioridade deve ser a Vila Belmiro.

— Nossa prioridade é sempre jogar em casa. Por várias questões, podemos jogar um jogo ou outro (fora), até pelo equilíbrio financeiro e marca do Santos, que tem torcida no Brasil todo. Podemos atuar em outro estado, mas estamos avaliando internamente o que é o melhor para o momento, para o jogo, alguns compromissos feitos pelo presidente de jogar no Morumbis — afirmou.



O Santos ainda negocia um novo CT para o time profissional e uma nova arena em Praia Grande, um projeto que será comandado pelo Grupo Peralta e a NR Sports, empresa da família de Neymar. No mês passado, o pai do jogador conseguiu parceiros para inaugurar um novo CT para a base e o feminino, que vão herdar, no futuro, toda a área do CT Rei Pelé quando o elenco profissional se mudar para a outra cidade da Baixada Santista.