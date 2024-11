Narrador da Globo exalta Otero, do Santos: ‘Golaço de time de Série A’

Otero marcou um golaço de falta para o Santos contra o Coritiba (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/11/2024 - 22:30 • Curitiba (PR)

O venezuelano Otero marcou um golaço de falta para o Santos nesta segunda-feira (11), contra o Coritiba. Distante do gol, o meia acertou um bonito chute, que foi exaltado pelo narrador Odinei Ribeiro na transmissão do Sportv no Couto Pereira.

- Um golaço, um gol digno de time da Série A, um gol digno de um time que parou a guerra, um gol digno de time que merece a elite. Que golaço, que cobrança fantástica, fenomenal. Otero, se pudesse, eu sairia, voltaria e narraria de novo. Foi um dos gols mais espetaculares desta Série B - narrou Odinei.

O Santos abriu o placar aos 20 minutos, com Wendel, e chegou ao segundo gol, de Otero, aos 40'. O meio-campista de 32 anos é um dos principais jogadores do Peixe na temporada, com oito gols marcados e cinco assistências em 48 partidas.