Confira a escalação do Santos para enfrentar o Flamengo na Vila Belmiro

O Santos retorna ao Campeonato Brasileiro depois de mais de um mês. O Peixe encara o Flamengo nesta quarta-feira (16), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 14ª rodada da competição.

O Peixe vai repetir a escalação do duelo diante da Desportiva Ferroviária, realizado na última quinta-feira (10), no Espírito Santo. Na ocasião, o Peixe venceu por 3 a 1 e usou o time titular apenas no primeiro tempo. Neymar, Guilherme e Diego Pituca marcaram os gols santistas.

As ausências são os suspensos Rollheiser, João Schmidt e JP Chermont. Os recém-contratados Igor Vinícius e Willian Arão ficam como opção no banco de reservas.

Entre os 24 relacionados para o duelo diante do Rubro-Negro, as principais novidades são o lateral-direito Igor Vinícius, o volante Willian Arão e o Menino da Vila Robinho Jr.

Na opinião do meia-atacante Álvaro Barreal, o duelo será equilibrado.

— Vai ser um jogo bastante complicado. O Flamengo é um rival muito difícil. Mas temos que continuar com a sequência após a vitória contra o Fortaleza. Tivemos uma pausa no meio e uma intertemporada, mas sei que a gente trabalhou muito bem ao longo dessas semanas. Então acho que estamos confiantes para o jogo — afirmou o camisa 22.

Neymar fará o primeiro jogo com o Santos após a renovação de contrato até o fim da temporada. (Foto: Raul Bareta/ Santos FC)

Escalações:

SANTOS (Técnico: Cléber Xavier)

Gabriel Brazão; Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Neymar; Barreal, Guilherme e Deivid Washington.

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Danilo e Varela; Jorginho, Allan e Arrascaeta; Luiz Araújo, Plata e Bruno Henrique.

➡️ Santos divulga lista de relacionados para duelo contra o Flamengo

Confira as informações do duelo:

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS X FLAMENGO

14ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quarta-feira, 16 de julho, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG);

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).