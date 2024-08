Santos goleia o Paysandu e segue na liderança da Série B

Santos segue na liderança da Série B (Foto: Marcos Junior/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/08/2024 - 22:49 • Belém (PA)

O Santos goleou o Paysandu por 3 a 0, na noite desta sexta-feira (9), em partida válida pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols do Peixe, no Estádio Curuzu, foram marcados por Guilherme (2) e Weslley Patati.

Com o resultado, o Peixe se manteve na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro com 37 pontos. Já o Paysandu está na 14ª posição com 24 pontos.

Agora, o Santos volta a entrar em campo às 16h deste sábado (17) para enfrentar o Avaí. O Paysandu, por sua vez, viaja até Ribeirão Preto, onde joga contra o Botafogo, às 18h30 de domingo (18), no Estádio Santa Cruz.

Santos venceu o Paysandu na Série B (Foto: Fernando Torres/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

PAYSANDY 0 X 3 SANTOS

20ª RODADA - SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 9 de agosto de 2024, às 20h;

📍 Local: Curuzu, em Belém (PA);

🟨 Árbitro: Denis Da Silva Ribeiro Serafim (AL);

🚩 Assistentes: Brígida Cirilo Ferreira (AL) e Rondinelle Dos Santos Tavares (AL);

📺 VAR: Paulo Renato Moreira Da Silva Coelho (RJ).

⚽ Gols: Guilherme (38' do 1ºT e 52' do 2ºT) e Weslley Patati (45' do 2ºT);

🟨 Cartões Amarelos: Borasi (PAY); Rodrigo Ferreira, Willian, Otero, Weslley Patati e Guilherme (SAN);

🟥 Cartões Vermelhos: Netinho (PAY).

⚽ ESCALAÇÕES:

PAYSANDU (Técnico: Hélio dos Anjos)

Diogo Silva; Edílson Júnior, Quintana, Lucas Maia; Kevyn (Keffel); João Vieira, Matheus Trindade (Netinho), Borasi e Cazares (Robinho); Paulinho Bóia (Jean Dias) (Esli García) e Nicolas.

SANTOS (Técnico: Fábio Carille)

Gabriel Brazão; Rodrigo Ferreira (Hayner), João Basso (Alex), Jair Paula e Escobar; João Schimidt, Diego Pituca e Serginho (Willian); Otero (Pedrinho) Julio Furch (Weslley Patati) e Guilherme.