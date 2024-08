Jogo do Santos hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Santos e Paysandu jogam pela vigésima rodada da Série B Foto: Reinaldo Campos/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 09/08/2024 - 16:15 • Rio de Janeiro

Pela vigésima rodada da Série B, o Santos joga hoje contra a equipe do Paysandu para se consolidar ainda mais na liderança da competição. No primeiro turno da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o Peixe levou a melhor sobre seu adversário com uma vitória de 2x0 na Vila Belmiro. O jogo será disputado no Estádio Mangueirão, no Pará, a partir das 20:00h, no horário de Brasília. A partida vai ser televisionada apenas pelo Premiere.

No jogo de hoje, o Paysandu busca os três pontos diante de sua torcida para se distanciar da zona de rebaixamento da competição. A equipe do norte do Brasil não ganha um jogo na Série B desde o dia 20 de julho quando bateu a Ponte Preta por 1x0. Já o Santos busca se consolidar ainda mais como líder do campeonato e se distanciar de Novorizontino e Mirassol (segundo e terceiro colocado, respectivamente).

Santos busca ganhar novamente do Paysandu no jogo de hoje. Foto: Reinaldo Campos/AGIF

Ficha técnica

✅ FICHA TÉCNICA

Paysandu x São Paulo

Brasileirão Série B - 20ª rodada

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 09 de agosto de 2024, às 20:00h;

📍 Local: Estádio Mangueirão (PA);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Denis Da Silva Ribeiro Serafim (AL).

⚽Prováveis escalações de Paysandu x Santos

Paysandu

Diogo Silva; Edilson, Quintana, Lucas Maia e Kevyn; João Vieira, Leandro Vilela e Cazares; Jean Dias, Paulinho Bóia e Ruan Ribeiro. - Técnico: Hélio dos Anjos

Desfalques: Michel Macedo (transição após lesão), Juninho e Wesley Fraga (lesão na coxa).

Santos

Gabriel Brazão; Rodrigo Ferreira, João Basso, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Otero, Guilherme e Furch.

Desfalques: João Paulo (ruptura no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo), Aderlan (ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Kevyson (lesão no joelho esquerdo), Giuliano (lesão na região posterior da coxa direita), JP Chermont (entorse no tornozelo) e Gil (dor lombar).