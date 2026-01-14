Recuperado de lesão, David Nogueira retorna aos relacionados do Santos na Copinha

O atacante do Santos David Nogueira, de apenas 16 anos, está de volta à lista de relacionados do Peixe para a partida diante da Ferroviária, nesta quarta-feira (14), às 21h15 (de Brasília), no Estádio Municipal Prof. Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos (SP).

O jovem se recuperou de um edema na panturrilha direita, consequência de uma pancada sofrida ainda antes da estreia da competição, que o afastou da primeira e da segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Jr.

Considerado uma das grandes promessas das categorias de base do clube, David foi o segundo jogador mais jovem do Santos convocado para a Copinha, ficando atrás apenas de Nadson, por uma diferença de apenas três dias.

Em setembro de 2025, o atacante assinou seu primeiro contrato profissional, com multa rescisória estipulada em R$ 625 milhões para clubes do exterior.

Atacante David Nogueira tem 16 anos e firmou vínculo com o Peixe até fim de julho de 2028. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Nascido em Lisboa, em Portugal, David Nogueira segue os passos do pai, Edmílson, ex-atleta formado nas categorias de base do Santos e que defendeu o clube em 2005.

Ele chegou ao time da Baixada Santista em 2016 e é oriundo do futsal, modalidade pela qual iniciou sua trajetória no clube, atuando inicialmente pela categoria Sub-8. Na última temporada, somou 10 gols em 19 partidas pelo Sub-17, esteve em campo na final do Campeonato Paulista Sub-20, que garantiu o título ao Santos contra o São Paulo, além de ser convocado para as Seleções Brasileiras Sub-16 e Sub-17.

Fora das quatro linhas, David também chama atenção. Com apenas 9 anos, tornou-se, à época, o atleta mais jovem a assinar um contrato de patrocínio no Brasil, superando nomes como Rodrygo e Neymar, que fecharam seus primeiros acordos aos 11 e 12 anos, respectivamente. Em 2025, firmou um novo contrato de patrocínio, agora com a Nike, marca que o acompanha desde muito cedo.

Resultados da Copinha 2026:

1º fase (Grupo 16) - sede: estádio Luis Augusto de Oliveira (São Carlos, SP)

04.01 - Santos 3 x 0 Real Brasília - gols: Mateus Xavier (2x) e Pedro Assis

07.01 - União Cacoalense (RO) 1 x 2 Santos - gols: Mateus Xavier (2x)

10.01 - Grêmio São-Carlense 1 x 2 Santos - gols: Felipe Laurindo e Benício

segunda fase - sede: estádio Luis Augusto de Oliveira (São Carlos, SP)

12.02 - Santos 1 x 0 Cuiabá - gol: JP Chermont