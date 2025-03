Santos finaliza preparação para amistoso contra o Coritiba

O Santos finaliza neste sábado (15), no CT Rei Pelé, a preparação para o amistoso contra o Coritiba. Os atletas treinam no período da manhã visando o jogo deste domingo (16), às 18h, contra o Coxa. A partida será transmitida gratuitamente no canal Goat.

continua após a publicidade

Cortado da Seleção Brasileira por causa de uma lesão na coxa esquerda, Neymar viaja com o elenco. Mas, o capitão não ficará à disposição do técnico Pedro Caixinha.

Nesta sexta-feira, o Peixe divulgou pela primeira vez uma nota esclarecendo a situação do camisa 10 desde o início do incômodo da região.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Confira a nota na íntegra do Santos FC:

Na última quinta-feira (6) foi identificado um edema na região posterior da coxa esquerda de Neymar Jr, fato que o tirou da partida semifinal do Paulistão, e depois de realizar novo exame de controle foi identificado a manutenção da lesão muscular (sem rutura de fibras). O diagnóstico do Departamento Médico é que ele deve permanecer em tratamento clínico nos próximos dias.

continua após a publicidade

A precaução com relação a este processo de recuperação ocorre em virtude do longo período sem atividade de alta intensidade do atleta, fato que ressalta a necessidade de um cuidadoso protocolo de prevenção para a retomada de um novo ciclo de treinamentos e jogos.

Gabrie Bontempo durante treino no CT Rei Pelé; Menino da Vila ganhou espaço durante o estadual. (Foto: Fotos: Raul Baretta/ Santos FC)<br><br>➡️ <strong><a href="https://www.lance.com.br/futebol-nacional/neymar-lamenta-corte-da-selecao-brasileira-apos-lesao-parte-do-processo.html">Neymar lamenta corte da Seleção Brasileira após lesão: ‘Parte do processo’</a></strong>

O amistoso:

O duelo contra o Coritiba será importante para o Peixe ajustar alguns detalhes antes da estreia no Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo do Alvinegro será no dia 30 de março, às 18h30, contra o Vasco da Gama, em São Januário.

continua após a publicidade

O técnico Pedro Caixinha poderá dar rodagem ao elenco e testar peças novas para o time titular. É o caso do recém-chegado Benjamín Rollheiser. O meia-atacante ainda aprimora a parte física, já que não teve tanta rodagem quando atuava pelo Benfica na última temporada.

Dos onze reforços, apenas um ainda não estreou. O meia Zé Rafael se recupera de uma cirurgia na coluna e ainda não está à disposição do técnico Pedro Caixinha.

Outras peças importantes ganharam espaço ao longo do Campeonato Paulista como o Menino da Vila Gabriel Bontempo jogando ao lado de Neymar no meio-campo e o zagueiro Gil melhorando o sistema defensivo do Peixe.

Neste período de intertemporada, o Santos quer recuperar os jogadores que estão no Departamento Médico para aumentar ainda mais as opções no Brasileirão.

O volante Hyan se recupera de um estiramento do ligamento colateral medial. O lateral Aderlan faz treinos com a fisioterapia do clube como parte do processo de recuperação da grave lesão no joelho sofrida no ano passado. Já o lateral Souza, permanece tratando o tornozelo direito.