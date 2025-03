Neymar e família comandam reformas na infraestrutura do Santos

Muitas mudanças foram realizadas na infraestrutura do Santos desde o início da segunda passagem de Neymar pelo clube.

A mais impactante até aqui foi o novo vestiário da Vila Belmiro, que foi completamente remodelado em apenas 10 dias.

As obras foram lideradas pelo pai de Neymar em parceria com a arquiteta Leonice Alves, contando com investimento de 19 fornecedores de diversos setores como equipamento de ar condicionado, grama sintética, espelhos e vidros, revestimento, louças e metais, marcenaria, luminária e fita, banheiras de imersão, granito, eletrodomésticos, sistema de automação, painel de LED, além de portas blindadas.

O novo vestiário da Vila Belmiro foi reestruturado com a ajuda do pai de Neymar e de 19 parceiros comerciais. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O atacante Neymar também está participando ativamente das reformas de alguns locais. Em um vídeo publicado nesta quinta-feira (13) nas redes sociais da arquiteta Leonice Alves, é possível conferir o camisa 10 opinando em alguns ajustes da reforma recente no vestiário da Vila Belmiro.

Ele conversou com a profissional sobre instalações de banheiras e explicou como era o funcionamento do centro de treinamento dos clubes por onde jogou.

Leonice afirmou que as reformas no CT do time profissional vão ocorrer no quatro dos atletas, na cozinha, no refeitório e na área de lazer. A ideia é modernizar e ampliar os espaços que os jogadores utilizam enquanto estão concentrados no hotel do clube.

-Nós estamos aqui para reformar a parte do bloco da hotelaria do CT Rei Pelé. A cozinha, o refeitório e os dormitórios na parte superiror serão reformados. É um bloco bem agradável e aqui tudo será alterado. Me disseram que os jogadores gostam muito desse setor de lazer. Será totalmente repaginado e transformado para ficar mais agradável para os jogadores - afirmou a arquieteta.

Obras no CT Meninos da Vila:

Todas as reformas no Santos estão sendo lideradas pelo Neymar da Silva Santos, o pai do jogador. O presidente Marcelo Teixeira deu carta branca para o empresário fazer as modificações necessárias.

Na última quarta-feira (12), o empresário postou vídeos nas redes socias de reformas que vão ocorrer no CT da base do Peixe. A ideia é criar novos pavimentos que vão abrir a nova academia, quatros e espaços adequados para fisioterapia e fisiologia.