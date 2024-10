Santos faz as contas para voltar à Série A em 2025

Foto: Reinaldo Campos/AGIF







Escrito por Thiago Braga • Publicada em 23/10/2024 - 07:45 • São Paulo (SP)

Depois de vencer o Ceará por 1 a 0 na noite de terça-feira, 22, o Santos só pensa em uma coisa: a volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Líder da Série B com 59 pontos em 33 jogos, o Peixe está perto de garantir o acesso para a elite do futebol nacional.

Nas contas de Fábio Carille e da comissão técnica do Santos, 64 pontos é a marca necessária para retornar ao Brasileirão em 2025. Ou seja, a meta são duas vitórias nos cinco jogos que restam na competição.

O primeiro desses desafios é na segunda-feira, 28, diante do Ituano, fora de casa, na próxima rodada.

Depois, o Peixe recebe o Vila Nova, pela 35ª rodada. Na sequência, viaja para enfrentar o Coritiba, joga com o CRB em casa e fecha a participação na Série B contra o Sport, em Recife.

Com a vitória do Vila Nova sobre o Amazonas por 1 a 0, o time goiano foi a 52 pontos e tomou a 5ª posição do Ceará, diminuindo para sete pontos a vantagem do Santos para o primeiro time fora da zona de classificação para a Série A.