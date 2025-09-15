Santos explica protocolo de atendimento a Gabriel Brazão após choque de cabeça

O empate entre Santos e Atlético-MG, na Arena MRV, ficou marcado pelo susto envolvendo Gabriel Brazão. O goleiro santista sofreu um choque de cabeça com Igor Gomes no segundo tempo, permaneceu em campo mesmo com um grande hematoma na testa e, minutos depois, precisou deixar o gramado de ambulância, sendo substituído por Diógenes.

Segundo informou o clube, o jogador passa bem, encontra-se em repouso domiciliar e será reavaliado clinicamente nesta terça-feira (16), na reapresentação do elenco.

— Gabriel Brazão foi atendido no campo, estava consciente e orientado. Foi aplicado o protocolo cat6 da Fifa e CBF para suspeita de concussão. O goleiro respondeu todas as perguntas corretas, não desmaiou, não tinha visão dupla e não tinha ânsia ou vômito. A única alteração objetiva era o hematoma subgaleal na região frontal à esquerda, o popular ‘galo’, que por si só não determina a necessidade de retirar o atleta do gramado. Não pela vontade do jogador, mas sim por ausência de critérios maiores de concussão, foi optada pela permanência em campo — explicou o médico Maurício Zenaide.

O médico acrescentou que houve acompanhamento constante após o atendimento inicial.

— Após a orientação, acompanhamos o atleta, observando seus movimentos e questionando-o algumas vezes nos minutos seguintes. O jogador, pouco tempo depois, alertou o médico que não estava sentindo-se seguro para continuar. Ele não perdeu a consciência em momento algum e apenas relatava leve tontura, então parou o jogo e deitou no gramado para ser retirado, como foi orientado pelo Departamento Médico, e seguindo todos protocolos estabelecidos pela FIFA e CBF — completou o médico.

Pouco depois, o goleiro relatou tonturas e pediu para sair, sendo levado ao hospital Mater Dei, em Belo Horizonte. Lá, foi novamente submetido ao protocolo CAT6, passou por exames de imagem sem alterações e recebeu alta para retornar a Santos junto com a delegação.

O clube informou que Brazão ficará cinco dias afastado dos treinamentos, com liberação prevista apenas para o dia 20 de setembro, véspera do clássico contra o São Paulo. Além do repouso, o Santos precisará apresentar exames detalhados comprovando a recuperação completa, além de relatório médico do tratamento adotado.

O coordenador do Núcleo de Saúde, Rodrigo Zogaib, destacou ainda que o episódio reforça a necessidade de avanços tecnológicos no auxílio ao atendimento médico em campo. Para ele, ferramentas de vídeo, assim como ocorre no trabalho da arbitragem, poderiam ser fundamentais em diagnósticos mais rápidos e precisos em casos de lesões importantes na cabeça.