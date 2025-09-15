Rivais reagem a nome inusitado de novo reforço do Santos: ‘Imagina o narrador’

De olho na sequência da temporada, o Santos acertou a contratação do atacante argelino Bilal Brahimi, que jogava no Nice, da França. Segundo a informação do jornalista André Hernan, o argelino assinou com o Peixe, nesta segunda-feira (15), até 2026.

O clube não teve pressa para concluir o processo, já que Brahimi estava sem equipe desde o início de setembro. Aprovado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda, o reforço foi considerado uma oportunidade de mercado e será o 35º atleta do elenco profissional.

Assim que o acerto foi confirmado, os torcedores rivais lotaram as redes sociais com provocações ao nome do novo reforço santista. Um dos internautas se mostrou preocupado com os narradores nas próximas partidas do Peixe no Campeonato Brasileiro. Confira abaixo.

Bilal Brahimi se junta a Neymar e companhia para ajudar ao Santos na disputa contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (14), a equipe ficou no empate com o Atlético-MG e estacionou na 16ª posição, com 25 pontos. Na próxima rodada, o Peixe fará o clássico contra o São Paulo, na Vila Belmiro.

Desde janeiro, o Peixe já realizou 20 contratações, muitas delas a pedido dos ex-treinadores Pedro Caixinha e Cléber Xavier, além do ex-CEO Pedro Martins.

Recentemente, o diretor executivo Alexandre Mattos, que trabalha em conjunto com o presidente Marcelo Teixeira e seu filho, Marcelinho, fez um balanço da janela de transferências e destacou as dificuldades de negociação com outros clubes em razão das gestões anteriores. Segundo ele, a reputação do Santos ainda está abalada no mercado.

As vendas e empréstimos renderam cerca de R$ 106 milhões, valor que deve ser recebido até o fim do próximo ano. Já os investimentos giraram em torno de R$ 52 milhões, resultando em um superávit superior a R$ 54 milhões.