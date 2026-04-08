Santos está pronto para estreia na Copa Sul-Americana; veja escalação

O Santos está pronto para a estreia na Copa Sul-Americana, torneio que não disputa há dois anos. O Peixe encara o Deportivo Cuenca nesta quarta-feira (8), às 19h (de Brasília), no Equador, no Estádio Alejandro Serrano Aguilar.

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A principal novidade no time titular do técnico Cuca será a entrada de Rony no ataque, que vai jogar ao lado de Lautaro Díaz e Moisés. Assim como Neymar, o jogador estava suspenso no duelo do último domingo (5), contra o Flamengo. Já Igor Vinícius, que também não enfrentou o Rubro-Negro, se recuperou de um edema no quadríceps direito e volta a ficar à disposição como opção no banco de reservas.

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Moisés será novidade no ataque do Santos diante do Deportivo Cuenca, no Equador. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Principal nome do elenco, Neymar não viajou com a delegação. O camisa 10 foi preservado por conta da logística desgastante da viagem ao Equador e segue no Brasil intensificando os treinos físicos. A ideia da comissão técnica é ter o jogador em plenas condições para a sequência da temporada antes da pausa para a Copa do Mundo.

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Já Gabigol também está fora da estreia. O atacante passou por um novo tratamento com plasma rico em plaquetas (PRP), procedimento utilizado para acelerar a recuperação muscular, e já tinha a ausência esperada pela comissão. Essa é a segunda vez recente que Gabriel Barbosa recorre ao método, indicado especialmente para atletas que vinham apresentando desgaste físico.

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Desfalques:

Neymar: poupado

Gabriel Barbosa: procedimento de aplicação de PRP (Plasma Rico em Plaquetas)

Gabriel Menino: dores no músculo posterior da coxa direita.

Miguelito: extenuação muscular bilateral na parte posterior das coxas

Tomás Rincón: sem visto para entrar no Equador

Vini Lira: ruptura total do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo

Mayke: preservado por uso de corticoide para fortalecimento do joelho

Escobar: quadro febril

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Escalação do Santos:

(Técnico do Santos: Cuca) Gabriel Brazão; Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Rafael Gonzaga; Willian Arão, Oliva e Bontempo; Moisés, Rony e Lautaro Díaz