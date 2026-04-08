Com desfalques, Santos divulga lista de relacionados para estreia na Sul-Americana
Peixe estreia na Copa Sul-Americana nesta quarta-feira (8), no Equador
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O Santos tem um importante duelo na noite desta quarta-feira (8), pela estreia na Copa Sul-Americana, diante do Deportivo Cuenca, no Equador, às 19h (de Brasília), no estádio Alejandro Serrano Aguilar, pela primeira rodada do Grupo D.
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O Peixe não poderá contar nem com Neymar nem com Gabriel Barbosa. O camisa 10 foi poupado por conta da logística complicada da viagem e segue intensificando os treinos para estar 100% na sequência de jogos até a pausa para a Copa do Mundo.
Já Gabigol realizou um novo tratamento com plasma rico em plaquetas (PRP), e a ausência já era esperada. O procedimento é o mesmo adotado por alguns jogadores durante a pausa das competições na Data Fifa. Inclusive, será a segunda vez que o atacante passa pelo tratamento, indicado para atletas que vinham relatando questões físicas, com o objetivo de acelerar o processo de reabilitação.
A última participação do Alvinegro na competição foi em 2023, ano do rebaixamento, quando venceu apenas uma das seis partidas disputadas na fase de grupos. O duelo terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.
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Desfalques:
Neymar: poupado
Gabriel Barbosa: procedimento de aplicação de PRP (Plasma Rico em Plaquetas)
Gabriel Menino: dores no músculo posterior da coxa direita.
Miguelito: extenuação muscular bilateral na parte posterior das coxas
Tomás Rincón: sem visto para entrar no Equador
Vini Lira: ruptura total do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo
Mayke: preservado por uso de corticoide para fortalecimento do joelho
Ficha Técnica:
⚽ DEPORTIVO CUENCA x SANTOS - 1ª rodada da Copa Sul-Americana
📲Quarta-feira, 8 de abril de 2026
📍Estádio: Alejandro Serrano Aguilar (Equador)
⏰Horário: 19h (de Brasília)
📺Onde assistir: ESPN e Disney +(Clique para assistir ao vivo)
🗣️Arbitragem: Gery Vargas (Bolívia)
🚩Assistentes: José Antelo (Bolívia) e Edwar Saavedra (Bolívia)
📟 VAR: Jorge Justiniano (Bolívia)
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