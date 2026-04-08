Lautaro Díaz projeta estreia do Santos na Sul-Americana: 'Deixar a vida no campo'

O Santos entra em campo na noite desta quarta-feira (8) para encarar o Deportivo Cuenca, às 19h (de Brasília), no Estádio Alejandro Serrano Aguilar, no Equador, pela primeira rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana.

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O time jogou no último domingo (5) diante do Flamengo, no Maracanã, e permaneceu no Rio de Janeiro, chegando à cidade de Cuenca na noite da última segunda-feira (6).

Na última terça-feira (7), a equipe realizou um treino no Estádio Municipal Jorge Andrade Cantos, na cidade de Azogues, e aproveitou a atividade para se habituar à altitude de 2.560 metros acima do nível do mar.

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O atacante Lautaro Díaz, autor do único gol santista no duelo contra o Rubro-Negro, comentou sobre o retorno do time a uma competição internacional após dois anos.

— É uma oportunidade muito grande. Vamos representar o Santos fora do Brasil e voltar a disputar uma competição internacional depois de alguns anos. Esperamos fazer um bom jogo amanhã e vamos deixar a vida dentro de campo — declarou o camisa 19 do Peixe.

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Acostumado a jogar na altitude equatoriana por já ter disputado a liga nacional do país por dois anos, Lautaro destacou a atenção especial que a equipe deve ter neste tipo de partida.

— A altitude é um fator ao qual vamos ter que nos acostumar rápido. Já joguei por dois anos no Equador e o fator da altitude é difícil às vezes, então vamos ter que ser inteligentes durante o jogo - concluiu.

Depois do duelo pela Sul-Americana, o Santos volta a entrar em campo no próximo sábado (11), contra o Atlético-MG, às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Lautaro durante treino do Santos em Cuenca, no Equador. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Números de Lautaro Díaz:

26 jogos (17 titular)

4 gols

2 assistências

256 minutos para participar de gol

1.3 finalizações por jogo (0.4 no gol)

8.3 finalizações para marcar

0.6 passes decisivos por jogo

43% de conversão em grandes chances

5 grandes chances criadas

0.7 dribles certos por jogo

40% de eficiência nos duelos

0.6 faltas sofridas por jogo

Nota Sofascore 6.76

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