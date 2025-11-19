Com novidade, Santos divulga lista de relacionados para jogo contra o Mirassol
Peixe é o primeiro clube de fora da zona do rebaixamento do Brasileirão
O Santos nunca perdeu para o Mirassol atuando na Vila Belmiro. Nesta quarta-feira (19), a equipe da Baixada Santista recebe o Leão Caipira às 21h30 (de Brasília), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A lista de relacionados conta com um retorno importante com a presença do zagueiro Luan Peres. Ele respeitou o protocolo de concussão depois do choque com Arrascaeta, no último dia 9, contra o Flamengo, e havia realizado apenas um treino com bola antes do duelo contra o Palmeiras, no último dia 15.
Já Chermont estava com o time Sub-20 no título do Campeonato Paulista diante do São Paulo, no último domingo (16) e também perdeu o clássico contra o Alviverde. Ele segue de fora da lista de relacionados.
Neymar é presença confirmada na lista e deve ser titular pelo terceiro jogo seguido com a camisa do Peixe.
O técnico Juan Pablo Vojvoda deverá ter apenas um desfalque para o duelo contra o time do interior de São Paulo. O zagueiro Alexis Duarte está a serviço da seleção paraguaia nesta Data Fifa.
O Peixe é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, ocupando a 16ª posição, com 36 pontos. Já o Leão Capixaba aparece em 4º lugar, com 59 pontos, e segue na briga por uma vaga direta na Libertadores.
Os ingressos para o duelo estão esgotados. O Alvinegro Praiano deixou a zona do rebaixamento na última rodada ao vencer o Palmeiras por 1 a 0, com gol de Rollheiser, quebrando um jejum de cinco partidas sem vitória.
Confira a lista de relacionados:
Ficha Técnica:
SANTOS X MIRASSOL - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Vila Belmiro (Santos, SP);
📺 Onde assistir: TV Globo, ge TV e Premiere (Clique aqui para assistir ao vivo)
🗣️ Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
🚩 Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (SP) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
🖥️ VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
Prováveis escalações:
Escalação do Santos (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)
Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonís Frías (Luan Peres), Zé Ivaldo e Souza; Arão, Zé Rafael, João Schmidt; Barreal, Guilherme (Robinho Jr) e Neymar.
Escalação do Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson e Chico da Costa (Cristian).
Agenda:
19.11 (quarta-feira) - Santos x Mirassol - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro
24.11 (segunda-feira) - Internacional x Santos - 21h (de Brasília) - Beira-Rio - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
28.11 (sexta-feira) - Santos x Sport - 21h30- (de Brasília) - Vila Belmiro - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
03.12 (quarta-feira) - Juventude x Santos - 19h30 (de Brasília) - Alfredo Jaconi - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
07.12 (domingo) - Santos x Cruzeiro - 16h (de Brasília) - Vila Belmiro - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
