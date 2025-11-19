menu hamburguer
Santos

Com novidade, Santos divulga lista de relacionados para jogo contra o Mirassol

Peixe é o primeiro clube de fora da zona do rebaixamento do Brasileirão

Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
Santos (SP)
Dia 19/11/2025
11:09
Todos os ingressos estão esgotados para o duelo entre o Santos e o Mirassol. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)
Todos os ingressos estão esgotados para o duelo entre o Santos e o Mirassol. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)
Santos nunca perdeu para o Mirassol atuando na Vila Belmiro. Nesta quarta-feira (19), a equipe da Baixada Santista recebe o Leão Caipira às 21h30 (de Brasília), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A lista de relacionados conta com um retorno importante com a presença do zagueiro Luan Peres. Ele respeitou o protocolo de concussão depois do choque com Arrascaeta, no último dia 9, contra o Flamengo, e havia realizado apenas um treino com bola antes do duelo contra o Palmeiras, no último dia 15.

Já Chermont estava com o time Sub-20 no título do Campeonato Paulista diante do São Paulo, no último domingo (16) e também perdeu o clássico contra o Alviverde. Ele segue de fora da lista de relacionados.

Neymar é presença confirmada na lista e deve ser titular pelo terceiro jogo seguido com a camisa do Peixe.

O técnico Juan Pablo Vojvoda deverá ter apenas um desfalque para o duelo contra o time do interior de São Paulo. O zagueiro Alexis Duarte está a serviço da seleção paraguaia nesta Data Fifa.

Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O Peixe é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, ocupando a 16ª posição, com 36 pontos. Já o Leão Capixaba aparece em 4º lugar, com 59 pontos, e segue na briga por uma vaga direta na Libertadores.

Os ingressos para o duelo estão esgotados. O Alvinegro Praiano deixou a zona do rebaixamento na última rodada ao vencer o Palmeiras por 1 a 0, com gol de Rollheiser, quebrando um jejum de cinco partidas sem vitória.

Confira a lista de relacionados:

Santos divulga a lista de relacionados com Luan Peres na relação. (Foto: Divulgação/ Santos FC)
Santos divulga a lista de relacionados com Luan Peres na relação. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Ficha Técnica:

SANTOS X MIRASSOL - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Vila Belmiro (Santos, SP);
📺 Onde assistir: TV Globo, ge TV e Premiere (Clique aqui para assistir ao vivo)
🗣️ Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
🚩 Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (SP) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
🖥️ VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Prováveis escalações:

Escalação do Santos (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)
Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonís Frías (Luan Peres), Zé Ivaldo e Souza; Arão, Zé Rafael, João Schmidt; Barreal, Guilherme (Robinho Jr) e Neymar.

Escalação do Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson e Chico da Costa (Cristian).

Agenda:

19.11 (quarta-feira) - Santos x Mirassol - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

24.11 (segunda-feira) - Internacional x Santos - 21h (de Brasília) - Beira-Rio - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

28.11 (sexta-feira) - Santos x Sport - 21h30- (de Brasília) - Vila Belmiro - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

03.12 (quarta-feira) - Juventude x Santos - 19h30 (de Brasília) - Alfredo Jaconi - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

07.12 (domingo) - Santos x Cruzeiro - 16h (de Brasília) - Vila Belmiro - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro

circulo com pontos dentroTudo sobre

