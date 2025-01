Santos encara o Mirassol com novidades na estreia do Paulistão

Ano novo, vida nova. Esse clichê serve como um mantra para o torcedor do Santos. De volta à elite do futebol após um ano na Série B, o Peixe faz a sua estreia na temporada em confronto contra o Mirassol, na Vila Belmiro, às 21h30 (de Brasília), em duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

➡️Mercado da Bola: Santos oficializa proposta para contratar Danilo

Neste ano, o Santos anunciou oficialmente quatro reforços: os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, o lateral-direito Leo Godoy e o meia Thaciano. Além dos atletas, Pedro Caixinha também assumiu o comando técnico do Peixe para esta temporada.

Com um novo treinador, o Santos deve apresentar uma cara nova no duelo desta quinta-feira (16). Soteldo e Lucas Braga retornaram de empréstimo e devem ser novidades no confronto contra o time do interior paulista.

A tendência é que Pedro Caixinha escale o Peixe com: Gabriel Brazão; JP Chermont, João Basso, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Diego Pituca e Soteldo; Lucas Braga, Wendel e Guilherme.

Guilherme foi um dos destaques da última temporada do Peixe (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Expectativa no Paulistão

O Santos é o grande paulista há mais tempo sem levantar um troféu do estadual, o último foi em 2016. No ano passado, a conquista ficou perto. O Peixe foi vice-campeão após ser derrotado pelo Palmeiras na decisão.

Para ser campeão, Pedro Caixinha quer entrosar logo os reforços. Os jogadores já estão regularizados no Boletim Interno Diário (BID) da CBF, mas ainda não devem entrar na equipe titular. O Santos também acertou o atacante Tiquinho Soares e o meia Barreal, mas os atletas ainda não foram anunciados de maneira oficial.

Euforia do outro lado

O Mirassol também garantiu o acesso à Série A no ano passado. O clube paulista passou por uma reformulação para a disputa dos torneios deste ano. Entre os contratados estão velhos conhecidos do futebol nacional, como o zagueiro David Braz, o lateral-esquerdo Reinaldo, o meia Roni e os atacantes Matheus Davó e Clayson. O treinador contratado foi Eduardo Barroca.

A equipe do interior paulista deve iniciar a partida com: Alex Muralha; Daniel Borges, Alan Empereur, David Braz e Reinaldo; Roni, Neto Moura, Danielzinho e Chico Kim; Gabriel Santana e Yuri Castilho