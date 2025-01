Mercado da Bola: Santos oficializa proposta para contratar Danilo

O Santos busca um reforço de peso para a temporada de retorno à elite. O nome da vez é Danilo, lateral-direito que atua na Juventus, da Itália. Com 33 anos, o atleta teve uma passagem de sucesso pelo Peixe e fez parte do elenco que conquistou a Copa Libertadores de 2011.

Segundo informação do 'Uol', o Peixe oficializou uma oferta ao brasileiro e espera uma reposta nos próximos dias. Danilo está de saída do Juventus, clube que defende desde 2019. Além do Santos, Napoli, da Itália, também demonstra interesse na contratação do experiente brasileiro.

No Brasil, o jogador defendeu as cores do América-MG e do Santos. Pelo Peixe, disputou 78 jogos e marcou dez gols. Danilo foi decisivo na campanha que rendeu o título da Libertadores ao Alvinegro Praiano, em 2011, marcando quatro vezes em 14 partidas.

Na Europa, o jogador teve passagens vitoriosas por Porto (Portugal), Real Madrid (Espanha) e Manchester City (Inglaterra). Sua trajetória em clubes de destaque rendeu convocações para a Seleção Brasileira. Danilo disputou 65 jogos com a camisa amarela e esteve presente nas Copas do Mundo de 2018 e 2022.

Euforia da torcida

A torcida santista invadiu as redes sociais de Danilo pedindo o retorno do jogador. A diretoria do Peixe deseja realizar uma grande contratação nesta janela de transferências e não descarta oferecer ao atleta da Juventus o maior salário do elenco.

Apesar do apelo dos torcedores, a tendência é que o jogador permaneça na Itália. Danilo é apontado como uma das prioridades do Napoli para a janela de transferências. Atualmente, ele tem atuado como zagueiro e agradado ao técnico napolitano Antonio Conte.