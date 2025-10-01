Artilheiro do Santos no Brasileiro, Barreal projeta jogo contra o Grêmio: ‘Brigar no ataque’
O Santos recebe o Grêmio nesta quarta-feira (1), na Vila Belmiro
- Matéria
- Mais Notícias
Reforço contratado pelo Santos no início da temporada, Álvaro Barreal chegou ao clube em fevereiro, por empréstimo junto ao Cincinnati, dos Estados Unidos.
O argentino deve ser novamente titular do Peixe no duelo contra o Grêmio, nesta quarta-feira (1º), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Os ingressos seguem à venda no site do Sócio Rei, tanto para associados quanto para torcedores em geral — neste caso, é necessário realizar um cadastro gratuito no plano “Santos Mais Popular”.
Invicto há quatro partidas, o Alvinegro Praiano vem de um empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, no último domingo (28), em Bragança Paulista.
Autor de um dos gols na partida, Barreal avaliou a atuação do time diante do Massa Bruta.
— Acho que fizemos um grande jogo. Nós merecíamos sair com a vitória, mas infelizmente tomamos o empate. Estamos jogando bem e acredito que os resultados vão chegar. Vamos para o jogo de amanhã com muita vontade de sair na frente, de brigar no ataque. Estamos trabalhando para vencer e começar a subir na tabela — disse o atacante.
Além do gol, Barreal também deu a assistência para Lautaro Díaz balançar as redes pela primeira vez com a camisa santista.
O camisa 21 comentou ainda sobre o entrosamento com Díaz, que também é argentino, assim como Rollheiser, Escobar e o técnico Juan Pablo Vojvoda.
— Estamos muito próximos entre os argentinos, agora somos vários e isso é bom, nos sentimos mais em casa. O grupo está bem entrosado, tanto entre nós quanto com os outros atletas, e todo mundo está se entendendo muito bem dentro de campo — concluiu.
Agenda do Santos:
01.10 (quarta) - 26ª rodada - Santos x Grêmio - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro
05.10 (domingo) - 27ª rodada - Ceará x Santos - 20h30 (de Brasília) - Castelão
15.10 (quarta) - 28ª rodada - Santos x Corinthians - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro
20.10 (segunda) - 29ª rodada - Santos x Vitória - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro
26.10 (domingo) - 30ª rodada - Botafogo x Santos - 16h (de Brasília) - Nilton Santos
03.20 (segunda) - 31ª rodada - Santos x Fortaleza - 20h (de Brasília) - Vila Belmiro
06.11 (quinta) - 32ª rodada - Palmeiras x Santos - 21h30 (de Brasília) - Allianz Parque
09.11 (domingo) - 33ª rodada - Flamengo x Santos - 18h30 (de Brasília) - Maracanã
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias