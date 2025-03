Santos é o time mais visto do Brasil no TikTok neste ano

O Santos sempre se destacou nas redes sociais com publicações criativas e interativas, atingindo o engajamento não só da torcida santista, mas do fã do futebol. Com a chegada de Neymar, anunciada no dia 31 de janeiro, os números alavancaram ainda mais.

O clube lidera o ranking do TikTok com 374 milhões de views em fevereiro deste ano, segundo o relatório “Social Media Analytics”, do Deportes&Finanzas.

Até o momento, o Peixe já somou mais views do que o Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras e o São Paulo juntos.

Em janeiro, o Alvinegro já tinha sido o clube brasileiro mais visto, com 122 milhões de visualizações, superando Flamengo (48,6 milhões), Corinthians (35 milhões), Palmeiras (19 milhões) e São Paulo (7,36 milhões).

Com a soma dos dois primeiros meses do ano, o Santos chegou a 496 milhões de views na rede social.

Nas mesmas condições, o Flamengo alcançou 77,5 milhões, Corinthians 72 milhões, Palmeiras 35,7 milhões e São Paulo 17,36 milhões. Portanto, o Alvinegro obteve mais do que o dobro de views das outras quatro equipes juntas.

Efeito Neymar: clube ganha mais seguidores e interações com a chegada do camisa 10 no Santos. (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Efeito Neymar na internet:

No começo do ano, o Santos tinha 3,5 milhões de seguidores no Instagram. Agora, o número subiu para 7,4, ficando a frente do Palmeiras com 7 milhões, e do São Paulo com 6,9.

-Desde 2024, o Santos tem melhorado processos internos e investido na produção de conteúdo nas redes sociais. É claro que a chegada do Neymar nos ajuda muito em termos de repercussão e visibilidade, seja no Brasil ou no mundo todo, não à toa os números explodiram, mas nós já vínhamos de um crescimento importante. O retorno de Neymar tem tudo para trazer ainda mais impactos no aspecto esportivo e financeiro- afirmou Marcelo Teixeira, presidente do Santos.

Com esse crescimento, o clube é o segundo time paulista mais seguido na rede, atrás apenas do Corinthians, que possui 13,2 milhões, e o terceiro em todo Brasil, atrás também do Flamengo, que soma 21,6 milhões de seguidores.

-Já estávamos investindo mais nas nossas redes sociais e gerando conteúdo antes do retorno do Neymar, mas sem dúvidas, sua chegada mais do que dobrou os números que tínhamos, principalmente quando falamos do audiovisual, no Instagram e TikTok. Foram mais de 20 milhões de visualizações no Youtube da Santos TV desde então, um número que praticamente só vemos em clubes europeus-, comentou Armênio Neto, gerente de Marketing do Santos.

O Santos também viu seu número dos sócios-torcedores decolar em janeiro, passando de 46 para 70 mil, um aumento de 50%. Até o momento da publicação desta matéria, já são quase 76 mil novos associados.