Com Neymar, Santos volta aos treinos de olho no Corinthians

O elenco do Santos retomou os treinos no CT Rei Pelé nesta quarta-feira (5). O foco agora está totalmente voltado para o confronto decisivo contra o Corinthians.

Neymar, que passou os últimos dias em sua residência em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, chegou a relatar um desconforto na coxa durante a vitória sobre o Red Bull Bragantino. No entanto, o astro tranquilizou rapidamente a torcida, garantindo que está em boas condições físicas. Ele participou normalmente dos treinos, o que é um alívio para os fãs do Peixe.

O técnico Pedro Caixinha conta com quase todo o grupo disponível para o clássico. Tudo indica que o treinador manterá a mesma formação das últimas partidas.

No último domingo, o Santos garantiu sua vaga na semifinal do Campeonato Paulista ao vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 0, na Vila Belmiro. Na partida contra o time do interior, Neymar foi substituído no segundo tempo devido a dores musculares. A decisão foi tomada por precaução, e o camisa 10 passou por avaliações médicas, que descartaram qualquer lesão mais grave. O próprio jogador pediu para ser substituído ao sentir o incômodo, demonstrando cuidado com sua condição física.

Agora, o desafio é contra o Corinthians, pela semifinal, em um jogo único, marcado para domingo (9), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

Com Neymar em boas condições, o Santos espera manter o bom desempenho recente. O time vem de quatro vitórias seguidas.