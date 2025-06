O Santos foi campeão do MICFootball Punta Cana Sub-16 com 100% de aproveitamento. A competição internacional, realizada na República Dominicana, reuniu equipes de diversos países, e na grande final os Meninos da Vila venceram o South Florida, dos Estados Unidos, por 3 a 1. Os gols do título foram marcados por Ian Vicentini e João Borges, além de um gol contra.

Invicto, o Peixe venceu os seis jogos que disputou no torneio, marcou 33 gols e teve a defesa menos vazada, sofrendo apenas um gol. O camisa 9 santista, Ian Vicentini, terminou a competição como artilheiro, com nove gols marcados.

A equipe comandada pelo técnico Cristiano Troisi foi campeã com a seguinte escalação: Fernando Amaral; Lucas Camargo (Kauã Oro), João Sá, Gabriel Neves e João Garcia (Kauan Basile); Tiago Barros, Maylon Souza e João Borges; Evandro (João Chagas), Alexsander e Ian Vicentini. O goleiro Henrique Braz e o lateral-esquerdo Kauã Miranda também participaram da campanha.

A delegação campeã contou ainda com Aline Xavier (chefe de delegação), Gino Matos (supervisor), Breno Camargo (preparador físico), Carlos Silva (massagista), Reinaldo Campos (fotógrafo), Robson Tavares (médico) e Thiago Souza (assistente social).

Kauan Basile é um dos principais destaques da base do Peixe (Foto: Reinaldo Campos/Santos FC)

Kauan Basile, de 13 anos, integrou a equipe do Santos campeã do MICFootball Punta Cana Sub-16. Agenciado pelo pai de Neymar, o jovem talento já se destaca nas categorias de base e nas redes sociais, onde soma mais de um milhão de seguidores. Conhecido inicialmente pelo desempenho no futsal, ele também é figura constante nos jogos do time profissional na Vila Belmiro e participa de ações promocionais do clube.

continua após a publicidade

Neste ano, Kauan foi o garoto-propaganda da camisa “Fábrica de Raios”, lançada em homenagem aos atletas da base santista. Aos 8 anos, ele fez história ao se tornar o atleta mais jovem do mundo a assinar contrato com a Nike — superando inclusive Neymar, que fechou com a marca aos 13, e Rodrygo, aos 11.

Confira a campanha do Santos no MICFootball Punta Cana Sub-16 de 2025: