Santos divulga a programação da semana de olho no duelo contra o Botafogo
Peixe encara o Fogão no Nilton Santos, no próximo domingo (26)
O Santos entra em campo no próximo domingo (26) para enfrentar o Botafogo, às 16h (de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Peixe vem de uma derrota por 1 a 0 para o Vitória, na Vila Belmiro, em um confronto direto na tabela. Agora, as duas equipes estão empatadas com 33 pontos, mas o Alvinegro possui uma vitória a mais e, por isso, ocupa a 16ª colocação, a primeira fora da zona de rebaixamento.
Já o Botafogo está em 6º lugar com 46 pontos e busca assegurar uma vaga direta na Libertadores.
Em entrevista ao De Olho no Peixe, na porta do CT Rei Pelé, na última quarta-feira (22), o gerente de futebol Gustavo Ferreira explicou que o elenco se reuniu para conversar sobre a atuação diante do Vitória.
— Muito trabalho e mobilização para que a gente possa dar uma resposta já contra o Botafogo. Mais do que a conversa, é a postura, o entendimento interno e a atitude necessária para esse momento final do campeonato. As conversas sempre acontecem, com o Marcelo e o Mattos presentes. Temos plena convicção de que, com muito trabalho, vamos dar a resposta que todos esperam — concluiu Gustavo.
Programação da semana:
Quinta-feira (23)
Apresentação às 14h30 e treino às 15h30 no CT Rei Pelé.
Sexta-feira (24)
Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.
Sábado (25)
Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.
Viagem para o Rio de Janeiro de tarde.
Domingo (26)
Botafogo x Santos FC - 16h - Nilton Santos.
Agenda de jogos do Santos:
30ª rodada- 26.10 - Botafogo x Santos - 16h (de Brasília) - Nilton Santos
31ª rodada - 01.11 - Santos x Fortaleza - 16h (de Brasília) - Vila Belmiro
32ª rodada - 06.11 - Palmeiras x Santos - 21h30 (de Brasília) - Allianz Parque
33ª rodada - 09.11 - Flamengo x Santos - 18h30 (de Brasília) - Maracanã
13ª rodada - 15.11 - Santos x Palmeiras - 21h (de Brasília) - Vila Belmiro *clássico remarcado na Data Fifa
