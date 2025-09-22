Santos divulga a programação da semana antes de enfrentar o Red Bull Bragantino
Peixe entra em campo neste domingo (28), contra o Red Bull Bragantino (28)
O Santos divulgou nesta segunda-feira (22) a programação da semana de preparação para a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A equipe terá mais uma semana livre antes de enfrentar o Red Bull Bragantino, no próximo domingo (28), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, no interior de São Paulo.
O Peixe vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, no clássico disputado na Vila Belmiro, no último domingo (21), com gol do atacante Guilherme.
Com o resultado, o Santos se afastou da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, abrindo quatro pontos de vantagem para o Z-4.
Após a partida diante do Tricolor, o técnico Juan Pablo Vojvoda destacou a entrega e a postura competitiva da equipe.
— Tivemos um time competitivo, com espírito de luta. Foi um bom jogo, principalmente no primeiro tempo. Quero ressaltar o esforço dos jogadores neste momento. Vestimos uma camisa pesada, que precisa ser respeitada, e estamos jogando no limite. O torcedor apoiou, senti uma Vila Belmiro com a energia que o time precisava. Os jogadores sentiram isso dentro de campo e querem dar o melhor. O Guilherme também foi importante. Preciso parabenizar tanto os atletas quanto os torcedores, que nos incentivaram durante os 90 minutos — declarou o treinador.
Com a vitória, o Santos chegou aos 26 pontos e ocupa a 14ª colocação do Brasileirão. Até aqui, o time soma sete vitórias, cinco empates e onze derrotas em 23 jogos.
Programação da semana:
Terça-feira (23)
Apresentação às 14h30 e treino às 15h30 no CT Rei Pelé.
Quarta-feira (24)
Apresentação às 14h30 e treino às 15h30 no CT Rei Pelé.
Quinta-feira (25)
Apresentação às 14h30 e treino às 15h30 no CT Rei Pelé.
Sexta-feira (26)
Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.
Sábado (27)
Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.
Saída para Bragança Paulista de tarde.
Domingo (28)
Red Bull Bragantino x Santos - 18h30 - Estádio Cícero de Souza Marques.
