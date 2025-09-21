Após vitória do Santos no clássico, Vojvoda comenta lesão de Neymar: ‘Eu via ele muito feliz’
Vojvoda também falou sobre o meia Victor Hugo, que deixou o gramado com dores
- Matéria
- Mais Notícias
O técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda, comentou a ausência de Neymar na vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, neste domingo (21), na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Assista à coletiva de Vojvoda após vitória do Santos contra o São Paulo
Santos
Sem Neymar, Santos vence o São Paulo por 1 a 0 na Vila Belmiro
Futebol Nacional
Corinthians vence clássico contra o Santos e amplia liderança do Paulistão Feminino
Futebol Feminino
Na semana passada, o camisa 10 sofreu uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. Desde o retorno à Baixada Santista, Neymar já disputou 23 partidas e esta foi a terceira lesão na coxa desde a reestreia com a camisa do Peixe.
— Perdemos o Neymar durante a semana, nosso líder. Temos que acompanhar os jogadores e estar juntos nesse momento. Primeiro, penso na pessoa. Eu o via muito feliz. Antes, via um Neymar alegre e sem problemas. São coisas da vida e do futebol. Não é que ele não vinha treinando. Foi um compromisso de querer viajar e atuar no gramado sintético — afirmou Vojvoda.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
O meia Victor Hugo saiu aos 23 minutos do primeiro tempo após sentir dores no músculo adutor da coxa direita. O atleta será reavaliado pelo Departamento Médico do Santos nos próximos dias.
Neymar x São Paulo
Antes do clássico deste domingo (21), o Peixe já tinha enfrentado o Tricolor em duas ocasiões neste ano: no Paulistão e no primeiro turno do Brasileirão.
No estadual, o duelo ocorreu um dia após a apresentação de Neymar, que não esteve em campo. O Alvinegro Praiano venceu por 3 a 1, com dois gols de Guilherme e um de Gabriel Bontempo.
No Brasileirão, o Santos foi derrotado por 2 a 1 no Morumbi, com Tiquinho Soares marcando o gol da equipe paulista. O capitão santista foi ausência por causa de uma lesão na coxa esquerda.
Em 23 partidas disputadas pelo Peixe no Brasileirão, Neymar não jogou em 10 oportunidades por lesão ou suspensão.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias