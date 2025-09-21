Após vitória do Santos no clássico, Vojvoda comenta lesão de Neymar: ‘Eu via ele muito feliz’

O técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda, comentou a ausência de Neymar na vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, neste domingo (21), na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na semana passada, o camisa 10 sofreu uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. Desde o retorno à Baixada Santista, Neymar já disputou 23 partidas e esta foi a terceira lesão na coxa desde a reestreia com a camisa do Peixe.

— Perdemos o Neymar durante a semana, nosso líder. Temos que acompanhar os jogadores e estar juntos nesse momento. Primeiro, penso na pessoa. Eu o via muito feliz. Antes, via um Neymar alegre e sem problemas. São coisas da vida e do futebol. Não é que ele não vinha treinando. Foi um compromisso de querer viajar e atuar no gramado sintético — afirmou Vojvoda.

Neymar desfalcou o Santos no clássico diante do São Paulo. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

O meia Victor Hugo saiu aos 23 minutos do primeiro tempo após sentir dores no músculo adutor da coxa direita. O atleta será reavaliado pelo Departamento Médico do Santos nos próximos dias.

Neymar x São Paulo

Antes do clássico deste domingo (21), o Peixe já tinha enfrentado o Tricolor em duas ocasiões neste ano: no Paulistão e no primeiro turno do Brasileirão.

No estadual, o duelo ocorreu um dia após a apresentação de Neymar, que não esteve em campo. O Alvinegro Praiano venceu por 3 a 1, com dois gols de Guilherme e um de Gabriel Bontempo.

No Brasileirão, o Santos foi derrotado por 2 a 1 no Morumbi, com Tiquinho Soares marcando o gol da equipe paulista. O capitão santista foi ausência por causa de uma lesão na coxa esquerda.

Em 23 partidas disputadas pelo Peixe no Brasileirão, Neymar não jogou em 10 oportunidades por lesão ou suspensão.