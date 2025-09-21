Guilherme vibra após decidir clássico pelo Santos: ‘Dias difíceis’

Autor do gol da vitória do Santos sobre o São Paulo por 1 a 0, neste domingo (21), Guilherme desabafou de forma emotiva após o clássico, relembrando momentos difíceis que viveu nos últimos meses com a camisa do Peixe.

Para o atacante, o segredo está no trabalho, mantido em silêncio. Nos momentos de baixa, Guilherme revelou ter sido amparado pelo elenco e por funcionários do CT, que o ajudaram a dar a volta por cima e ir às redes diante do público na Vila Belmiro.

- Primeiro, agradecer ao Senhor por ele ter me ajudado. Até me emociono porque, bom, vocês sabem que o Amado passou uns dias difíceis. O importante é trabalhar no secreto como eu fiz. Fui abraçado dentro do CT e aqui na Vila. Quero dividir com a torcida e com os meus companheiros. Estou feliz - disse o atacante.

Aos 14 minutos da segunda etapa, Guilherme aproveitou cruzamento preciso de Rollheiser, subiu mais do que a defesa adversária e cabeceou para o gol. Com o resultado, o Peixe chegou aos 26 pontos e abriu quatro de vantagem para a zona de rebaixamento do Brasileirão.

Guilherme marcou o 15º gol pelo Santos nesta temporada (Foto: Jota Erre/AGIF)

Próximo jogo do Santos

O Santos volta a campo apenas no próximo domingo (28), quando visita o Red Bull Bragantino, às 18h30 (de Brasília), em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Caso não sofra derrota no interior de São Paulo, o Peixe chegará à quarta partida consecutiva sem perder na competição. Até o momento, são dois empates (contra Fluminense e Atlético-MG) e a vitória desta noite.

Com um problema muscular, Neymar segue em tratamento médico e deverá desfalcar o Santos por aproximadamente um mês. Assim, não poderá ser convocado por Ancelotti para defender a Seleção Brasileira na próxima janela de amistosos.