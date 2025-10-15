Santos divulga lista de relacionados para clássico contra o Corinthians

O Santos divulgou nesta quarta-feira (15) a lista de relacionados para o duelo diante do Corinthians, marcado para às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

O Peixe terá como novidades os retornos de Mayke, Victor Hugo e João Basso. O lateral-direito se recuperou de uma inflamação no joelho direito e volta a ser relacionado após uma rodada fora. João Basso retorna após ter sofrido uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda.

Já Victor Hugo está recuperado de uma lesão na coxa direita e volta a ficar à disposição da comissão técnica depois de três partidas de ausência.

Expectativa para o clássico:

Separados por apenas cinco pontos na tabela, as equipes entram em campo em busca de um resultado positivo para se afastar da zona de rebaixamento.

O Timão vem de uma vitória por 3 a 0 sobre o Mirassol, em casa, na última rodada. Já o Alvinegro Praiano foi derrotado por 3 a 0 pelo Ceará, fora de casa, e acumula três jogos sem vencer.

O Santos busca a segunda vitória sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda. Até aqui, o treinador argentino soma seis partidas no cargo, com uma vitória, quatro empates e uma derrota — o único triunfo foi no clássico contra o São Paulo.

O Peixe não poderá contar, mais uma vez, com Neymar, que segue em recuperação de uma lesão na coxa direita e deve retornar apenas no próximo mês. Tiquinho Soares também está fora, cumprindo suspensão.

Tomás Rincón será outro desfalque, após sentir um incômodo na panturrilha esquerda durante o treino da última sexta-feira (10).

O Santos, atualmente em 17º lugar, é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento do Brasileirão. O Corinthians, por sua vez, ocupa a 12ª posição, em uma situação mais confortável, mas ainda distante do G6, com 10 pontos atrás.

