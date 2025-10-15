Gabriel Bontempo pode estrear sob o comando de Vojvoda no Santos

O meia do Santos Gabriel Bontempo está recuperado de uma lesão de grau 2 no músculo adutor da coxa direita e pode estrear sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda.

O jogador voltou a ser relacionado na última partida, na derrota por 3 a 0 para o Ceará, no Castelão, mas não saiu do banco de reservas.

Bontempo ficou de fora dos últimos seis jogos e agora disputa vaga no time titular com Barreal para o clássico contra o Corinthians, marcado para esta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em entrevista ao canal De Olho no Peixe, ele comentou sobre a expectativa para o clássico e também sobre a derrota para o Vozão.

-A gente fica triste pelo resultado, ainda mais da forma que foi, mas não tem tempo para lamentar. Descansamos e agora é voltar totalmente focados para a próxima partida, no clássico, para que possamos voltar a vencer e pontuar, que é muito importante. Estou feliz por estar de volta; depois de um mês parado, é ótimo poder ajudar novamente”, disse o Menino da Vila - explicou.

Bontempo estreou no profissional no início do Campeonato Paulista deste ano e acumula 30 jogos pelo elenco profissional.

Ele ganhou oportunidades com os ex-técnicos Pedro Caixinha e Cléber Xavier, mas ainda não havia atuado com Vojvoda, contratado pelo clube em 22 de agosto. O argentino fez sua estreia apenas em 31 de agosto, contra o Fluminense, em casa.

O meia não entra em campo desde 24 de agosto, quando o Santos perdeu para o Bahia, em Salvador, por 2 a 0, sob o comando do auxiliar Matheus Bachi.

PROVÁVEL SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar (Souza); João Schmidt, Zé Rafael, Gabriel Bontempo (Barreal) e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.

Gabriel Bontempo fez a estreia no time profissional do Santos no Paulistão deste ano. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Números pelo Santos:

30 jogos (17 titular)

2 gols

2 assistências

49 minutos por jogo

18 passes decisivos

3 grandes chances criadas

21 finalizações (6 no gol)

15/27 passes longos certos (55%)

63 bolas recuperadas (2.1 por jogo)

33 desarmes (1.1 por jogo)

Nota Sofascore 6.83