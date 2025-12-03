Igor Vinícius projeta decisão do Santos contra Juventude: 'Jogo da vida'

O Santos está pronto para o duelo decisivo contra o Juventude, nesta quarta-feira (3), às 19h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Na manhã da última terça-feira (2), o técnico Juan Pablo Vojvoda comandou o último treino no CT Rei Pelé.

Faltando duas partidas para o término do torneio nacional, o Alvinegro Praiano ocupa a 16ª posição, fora da zona de rebaixamento, mas com o mesmo número de pontos do Internacional, o primeiro time do Z4.

O rival desta quarta, por sua vez, está em 19º e matematicamente rebaixado para a Série B de 2026. Para o lateral-direito Igor Vinícius, porém, a situação do adversário não diminui a dificuldade do confronto, e o Santos precisa encarar o duelo como uma final.

— Não muda nada (o Juventude já rebaixado). Para nós, é o jogo da vida, é o jogo mais importante do ano. A gente sabe que não pode ter um resultado negativo lá. Então vamos entrar concentrados, ligados, pois sabemos dessa importância. É encarar como uma verdadeira decisão. Terminamos a preparação aqui no CT agora pela manhã e vamos para Caxias. Que a gente consiga fazer um grande jogo lá amanhã para trazer esses três pontos — afirmou.

O time santista desembarcou na tarde da última terça-feira (2), e Neymar aproveitou a chegada à concentração para atender aos fãs. Já o técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com o atacante Tiquinho Soares, que sentiu um desconforto no joelho esquerdo e foi preservado da partida.

Até agora, Vojvoda dirigiu o Peixe em 16 partidas, acumulando quatro vitórias, sete empates e quatro derrotas. Os triunfos aconteceram nos clássicos: 1 a 0 sobre o São Paulo, 3 a 1 contra o Corinthians e 1 a 0 diante do Palmeiras, além do 3 a 0 sobre o Sport, na última sexta-feira (28).

Provável Escalação:

JUVENTUDE (Técnico: Thiago Carpini)

Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Rodrigo Sam, Marcelo Hermes, Caíque, Luis Mandaca, Marcos Paulo, Nenê; Gabriel Taliari e Rafael Bilu



SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Souza; Willian Arão, João Schmidt e Neymar; Barreal, Lautaro Díaz e Guilherme.