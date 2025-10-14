Santos busca quebrar jejum diante do Corinthians na Vila Belmiro
Times se enfrentaram três vezes nesta temporada
O Santos tem apenas duas vitórias em clássicos nesta temporada, ambas contra o São Paulo. Em três confrontos diante do Corinthians, o Peixe acumula três derrotas.
Nesta quarta-feira (15), o Alvinegro Praiano recebe o Timão na Vila Belmiro, às 21h30 (de Brasília), em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Os clubes se enfrentaram em três ocasiões na Neo Química Arena, duas pelo Paulistão e uma pelo Brasileirão. Portanto, este será o primeiro jogo do Corinthians na Vila Belmiro na temporada.
A última vitória do Santos sobre o Corinthians na Vila Belmiro aconteceu em 7 de fevereiro de 2024, pelo Campeonato Paulista, com gol de João Schmidt, que garantiu o triunfo por 1 a 0. Os dois times não se enfrentaram pelo Brasileirão do ano passado já que o Peixe disputou a Série B.
No entanto, pelo Campeonato Brasileiro, o jejum é bem maior: o último triunfo em casa contra o rival ocorreu em 17 de fevereiro de 2021, também por 1 a 0, com gol de Marcos Leonardo. Naquele período, o Santos era comandado por Cuca e lutava por uma vaga na Libertadores.
Retrospecto recente do clássico:
18.05.2025 - Campeonato Brasileiro - Corinthians 1 x 0 Santos - gol: Yuri Alberto
09.03.2025 - Semi do Campeonato Paulista - Corinthians 2 x 1 Santos - gols: Yuri Alberto e Garro / Tiquinho
12.02.2025 - Campeonato Paulista - Corinthians 2 x 1 Santos - gols: Yuri Alberto (2x) / Guilherme
07.02.2024 - Campeonato Paulista - Santos 1 x 0 Corinthians - gol: João Schmidt
29.10.2023 - Campeonato Brasileiro - Santos 1 x 1 Corinthians - gols: Jean Lucas / Mendoza
21.06.2023 - Campeonato Brasileiro - Santos 0 x 2 Corinthians - gols: Yuri Alberto e Ruan
26.02.2023 - Campeonato Paulista - Santos 2 x 2 Corinthians - gols: Lucas Barbosa e Marcos Leonardo / Yuri Alberto e Róger Guedes
22.10.2022 - Campeonato Brasileiro - Santos 0 x 1 Corinthians - gol: Róger Guedes
13.07.2022 - Campeonato Brasileiro - Santos 1 x 0 Corinthians - gol: Marcos Leonardo
25.06.2022 - Campeonato Brasileiro - Corinthians 0 x 0 Santos
