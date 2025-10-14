menu hamburguer
Santos

Santos busca quebrar jejum diante do Corinthians na Vila Belmiro

Times se enfrentaram três vezes nesta temporada

Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 14/10/2025
16:57
Santos venceu apenas dois clássicos nesta temporada. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
Santos venceu apenas dois clássicos nesta temporada. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
O Santos tem apenas duas vitórias em clássicos nesta temporada, ambas contra o São Paulo. Em três confrontos diante do Corinthians, o Peixe acumula três derrotas.

Nesta quarta-feira (15), o Alvinegro Praiano recebe o Timão na Vila Belmiro, às 21h30 (de Brasília), em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os clubes se enfrentaram em três ocasiões na Neo Química Arena, duas pelo Paulistão e uma pelo Brasileirão. Portanto, este será o primeiro jogo do Corinthians na Vila Belmiro na temporada.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

A última vitória do Santos sobre o Corinthians na Vila Belmiro aconteceu em 7 de fevereiro de 2024, pelo Campeonato Paulista, com gol de João Schmidt, que garantiu o triunfo por 1 a 0. Os dois times não se enfrentaram pelo Brasileirão do ano passado já que o Peixe disputou a Série B.

No entanto, pelo Campeonato Brasileiro, o jejum é bem maior: o último triunfo em casa contra o rival ocorreu em 17 de fevereiro de 2021, também por 1 a 0, com gol de Marcos Leonardo. Naquele período, o Santos era comandado por Cuca e lutava por uma vaga na Libertadores.

Barreal durante clássico contra o Corinthians na Neo Química Arena. (Foto: Chiereguini/AGIF)
Barreal durante clássico contra o Corinthians na Neo Química Arena. (Foto: Chiereguini/AGIF)

Retrospecto recente do clássico:

18.05.2025 - Campeonato Brasileiro - Corinthians 1 x 0 Santos - gol: Yuri Alberto

09.03.2025 - Semi do Campeonato Paulista - Corinthians 2 x 1 Santos - gols: Yuri Alberto e Garro / Tiquinho

12.02.2025 - Campeonato Paulista - Corinthians 2 x 1 Santos - gols: Yuri Alberto (2x) / Guilherme

07.02.2024 - Campeonato Paulista - Santos 1 x 0 Corinthians - gol: João Schmidt

29.10.2023 - Campeonato Brasileiro - Santos 1 x 1 Corinthians - gols: Jean Lucas / Mendoza

21.06.2023 - Campeonato Brasileiro - Santos 0 x 2 Corinthians - gols: Yuri Alberto e Ruan

26.02.2023 - Campeonato Paulista - Santos 2 x 2 Corinthians - gols: Lucas Barbosa e Marcos Leonardo / Yuri Alberto e Róger Guedes

22.10.2022 - Campeonato Brasileiro - Santos 0 x 1 Corinthians - gol: Róger Guedes

13.07.2022 - Campeonato Brasileiro - Santos 1 x 0 Corinthians - gol: Marcos Leonardo

25.06.2022 - Campeonato Brasileiro - Corinthians 0 x 0 Santos

