Santos deve ter retorno importante para duelo decisivo contra o Cruzeiro

O Santos finaliza neste sábado (9) a preparação para o duelo diante do Cruzeiro, no CT Rei Pelé. O jogo será decisivo para a permanência ou demissão do técnico Cléber Xavier.

O Peixe vem de uma vitória por 3 a 1 contra o Juventude, no Morumbis. Apesar do triunfo e de mais uma bela atuação de Neymar, o time não convenceu, e Cléber balança no cargo, tendo como sombra Jorge Sampaoli.

A atividade deste sábado (9) será no período da manhã e, na sequência, o time embarca para Belo Horizonte.

O atacante Guilherme treinou sem limitações depois de ter sido desfalque por causa de uma lesão corto-contusa no tornozelo direito, sentida no começo da partida diante do Internacional. O camisa 11 é o artilheiro do Santos na temporada, com 12 gols.

No entanto, Willian Arão e João Basso seguem de fora. O volante trata um edema muscular na região da panturrilha direita e já está em transição. O zagueiro sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda durante um treino.

Respaldo da diretoria?

Na última sexta-feira (8), o presidente Marcelo Teixeira desconversou sobre uma nova investida no técnico Jorge Sampaoli. Em abril, o argentino quase fechou com o Peixe. O questionamento ocorreu durante o evento de aprovação do projeto da nova Vila Belmiro, na Prefeitura de Santos.

O auxiliar de Cléber Xavier, Matheus Bacchi, comentou sobre a pressão que a comissão técnica vive no programa De Olho no Peixe.

— A pressão a gente tem que saber conviver, pois agora é no Santos, mas já foi na Seleção Brasileira e no Flamengo. Não podemos deixar que isso afete o trabalho. Não pode entrar em campo. Precisamos conduzir da melhor forma possível para voltar a fazer grandes partidas. A mesma partida que hoje nos cobra, estava feliz contra o Flamengo. Viu evolução no jogo do Botafogo. Pegamos uma situação difícil e com o elenco diferente, com jogadores que não estão mais aqui. É um processo e estamos trabalhando muito para sair da zona, como já saímos — explicou.

Matheus Bacchi também comentou sobre o respaldo da diretoria para manter a comissão técnica no clube.

— A gente construiu muita coisa boa desde quando chegamos. Sentimos um ambiente favorável ao trabalho. Os atletas aceitando nossas ideias, nosso modelo de jogo, tendo o entendimento e a troca de ideias. A diretoria acompanha no dia a dia, inclusive o Alexandre Marttos, respaldando o que fazemos. A torcida está machucada de um tempo para cá e, talvez, em um jogo bom que perdemos, tenha ficado menos chateada do que em um jogo bom com vitória. Mas, nos últimos 10 jogos, temos a oitava campanha, e com um jogo a menos. É uma construção, e não no estalar dos dedos. Limpamos o DM. Sentimos o respaldo no dia a dia e no bom ambiente, além da disposição em campo, e não um resultado isolado para tomar a decisão — finalizou.