Conselho Deliberativo do Santos se reúne nesta quinta-feira em sessão extraordinária

O Conselho Deliberativo do Santos vai realizar nesta quinta-feira (08), uma Sessão Extraordinária para apresentação do master plan para a nova arena do clube.

O encontro será presencial, a partir das 19h, na Vila Belmiro. Estarão presentes membros da Diretoria Executiva, além do presidente do Comitê de Gestão, Fernando Reverendo Vidal Akaoui.

A opção por uma reunião presencial visa evitar o vazamento de informações confidenciais contidas no contrato, protegidas por cláusulas de sigilo

Entenda o projeto:

Em 2022, o Santos divulgou um vídeo em seu canal no YouTube (confira abaixo) apresentando detalhes do projeto do novo estádio. Na ocasião, a proposta foi aprovada pelo Conselho Deliberativo.

O projeto foi elaborado pelo arquiteto Luiz Volpato, em parceria com o então CEO da WTorre, Claudio Macedo.

Em dezembro do mesmo ano, uma Assembleia de Sócios aprovou a continuidade do projeto com 97% dos votos favoráveis. Naquela época, o clube já contava com acordos para mandar seus jogos no Canindé.

A expectativa era de que as obras começassem em 2023, mas o clube enfrentou o pior momento de sua história, com o rebaixamento inédito para a Série B.

Em janeiro de 2023, o Santos realizou uma partida no local pelo Campeonato Paulista, empatando em 1 a 1 com a Ferroviária. No entanto, o feedback de quem foi para torcer e trabalhar foi negativo. Com pouca infraestrutura e comodidade. O Canindé também vai passar por um processo de reformulação com obras previstas para o segundo semestre deste ano.

Em 2024, conquistou o título do campeonato, embora ainda distante de um "ambiente de reconstrução", com o técnico Fábio Carille sendo desligado antes do fim do torneio e diversos jogadores sendo dispensados. Este foi o primeiro ano da gestão do presidente Marcelo Teixeira.

O projeto da nova Vila Belmiro prevê um investimento de R$ 650 milhões e capacidade para 30 mil torcedores.

Neste ano, durante as comemorações dos 113 anos do clube, em 14 de abril, o presidente Marcelo Teixeira afirmou que há um acordo assinado entre a WTorre e o Santos, já formalizado entre as partes. O dirigente também declarou que pretende realizar uma entrevista coletiva para detalhar o tema.

Segundo a Prefeitura de Santos informou ao jornal Lance!, o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) — etapa obrigatória para empreendimentos de grande porte e última fase antes da aprovação da reforma — já passou pelo período de contribuições da sociedade civil e está atualmente sob análise da Comissão Municipal de Análise de Impacto de Vizinhança (Comaiv).



A próxima etapa será a realização de uma audiência pública, prevista para ocorrer ainda em maio. Antes do início da obra, o clube vai arrecadar fundos com as vendas antecipadas de camarotes e cadeiras cativas.