Santos tem pior início de Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos e preocupa torcida

O Santos enfrenta uma crise no Campeonato Brasileiro de 2025. Após a derrota por 1 a 0 para o Grêmio no último domingo, o Peixe chegou ao quarto jogo consecutivo sem vencer e consolidou o pior início de temporada na era dos pontos corridos, iniciada em 2003. Com apenas quatro pontos em sete rodadas, o clube ocupa a 19ª posição, à frente apenas do Sport, e já preocupa a torcida com um desempenho inferior até mesmo ao de 2023, ano em que foi rebaixado à Série B.

continua após a publicidade

➡️ Clubes brasileiros caminham para estourar ‘bolha’ financeira com gastos insustentáveis

Desde a vitória sobre o Atlético-MG, em 16 de abril, o time não sabe o que é vencer. Nesse período, acumula três derrotas e um empate, incluindo a saída do técnico César Sampaio e a chegada de Cléber Xavier, que ainda busca imprimir seu estilo de jogo. A defesa, um dos principais problemas, já sofreu dez gols em sete partidas.

O cenário atual é ainda mais alarmante quando comparado ao início da campanha de 2023, quando o Santos somou 11 pontos com a mesma quantidade de partidas – sete a mais que na temporada atual. Naquele ano, o time tinha três vitórias, dois empates e duas derrotas, um desempenho que, mesmo insuficiente para evitar o rebaixamento, era superior ao atual. O único início pior havia sido em 2018, quando o clube somou seis pontos nas primeiras sete rodadas, mas com duas vitórias contra as cinco derrotas de 2025.

continua após a publicidade

Com a semana livre de jogos, Cléber Xavier terá mais tempo para trabalhar no CT Rei Pelé e tentar reverter a situação. O próximo desafio será contra o Ceará, na Vila Belmiro, na segunda-feira (12), às 20h (de Brasília). O Vozão, atual sétimo colocado, chega com 11 pontos, em contraste com a frágil campanha santista.

Além da necessidade urgente de pontuar no Brasileirão, o Santos ainda tem pela frente a decisão contra o CRB, na Copa do Brasil. Após o empate em 1 a 1 no jogo de ida, o Peixe precisa de uma vitória simples em Maceió, no dia 22 de maio, para avançar às oitavas de final.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Se não houver uma rápida reação, o clube pode entrar em junho ainda mais afundado na zona de rebaixamento. Antes da pausa para o Mundial de Clubes, o time ainda enfrenta Corinthians, Vitória e Fortaleza fora de casa – cenário preocupante, já que, até agora, perdeu todos os jogos como visitante. Em casa, além do Ceará, o Santos terá o Botafogo como adversário, no dia 1º de junho.

A torcida espera que a chegada de Cléber Xavier e o possível retorno de jogadores como Zé Rafael e Souza, além da volta de Neymar, tragam um novo fôlego ao time.